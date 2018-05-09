Kuzey Kore'den zirveyi iptal etme tehdidi

Kuzey Kore, sınırları yakınındaki ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatına tepki olarak, Devlet Başkanı Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması kararlaştırılan tarihi zirveyi iptal etme tehdidinde bulundu. Güney ve Kuzey Kore heyetleri arasında yapılması öngörülen yüksek düzey barışma görüşmeleri de iptal edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki nükleer güç ile Kore devletleri arasındaki ilişkilerin hissedilir şekilde yumuşadığı bir ortamda 12 Haziran'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasının iptal edilmesi için neden bulunmadığı belirtildi.

Pyongyang'dan gelen tepkiye Güney Kore ile ABD'nin her yıl yaptıkları ve uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla avcı bombardıman uçaklarının da katıldığı ortak askeri tatbikat yol açtı. Kuzey Kore haber ajansı KCNA, 11 – 25 Mayıs tarihleri arasındaki tatbikatta Kuzey Kore'ye saldırının temsil edilmesinin ‘kasıtlı askeri provokasyon' olduğunu ve ‘Kuzey Kore'nin iyi niyetli barış gayretlerine zarar verdiğini' duyurdu.

ABD zirveden ümitli

27 Nisan'da Güney ve Kuzey Korelerin devlet başkanları Moon Jae İn ve Kim Jong Un tarafından "barış ve barışma' beyannamesi imzalanmış ve Kuzey Kore nükleer programına son vermeye hazır olduğunu ilan etmişti. Kuzey Kore ajansının haberinde "iyi niyetin ve yeni imkânlar yaratmanın bir sınırı olduğu" ve "liderler arasında imzalanan mutabakatın tek bir tarafın gayretiyle uygulanamayacağı" belirtildi. Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirve buluşmasının tehlikede olduğunu Washington'un bilmesi gerektiğine de haberde yer verildi.

Gwangju jet üssü (Güney Kore)

ABD Dışişleri Bakanlığı zirve buluşması hazırlıklarının sürdüğünü duyururken Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada düzenli ilkbahar askeri tatbikatının çok önceden duyurulduğu ve on yıllardır yapılmakta olan savunma ağırlıklı ortak tatbikatın Güney Kore'nin savunma gücünü arttırma amacını taşıdığı belirtildi.

Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması

İki Kore devleti arasındaki işbirliğini somutlaştırma amaçlı heyetler arası görüşmelerin Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Kore yarımadasının nükleer silahlardan nasıl ve ne kadar zamanda arındırılacağı henüz açıklık kazanmadı. Kuzey Kore tasfiye işlemlerinin başladığı nükleer deneme tesislerinin 23 ile 25 Mayıs tarihleri arasında tahrip edileceğini duyurmuştu. Yer altı denemelerinin yapıldığı tesislerin kullanılır durumda olup olmadığına dair çelişkili haberler geliyor.

Kuzey Kore söz konusu tesislerde, en şiddetlisi 2017 yılının Eylül ayında olmak üzere 6 nükleer deneme yapmıştı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu ülkeye uygulanan yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırmıştı. Pyongyang yönetimi, sözünde durduğunu ve görüşmelere hazır olduğunu göstermek için nükleer deneme tesislerinin tasfiye edileceğini duyurmuştu.

DW, dpa/AG, BK

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