Kuzey Kore'den zirve yorumu: Yüzyılın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong Un arasında Singapur'da gerçekleşen ve tarafların bir de anlaşma imzaladıkları görüşme bugün Kuzey Kore basınında "kazanım" olarak yer aldı.

Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun Trump'ın verdiği tavizleri Pyongyang için bir kazanım olarak nitelendirirken, görüşme için "yüzyılın toplantısı" ifadesini kullandı.

Resmi yayın kurumu Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) ABD Başkanı'nın Güney Kore ile askeri tatbikatları sonlandıracağını, Pyongyang yönetimine güvenlik konusunda güvence verdiğini ve ilişkiler düzeldikçe yaptırımları kaldıracağını bildirdi.

KCNA'nın haberinde "Kim Jong Un ve Trump barışa ve istikrara ulaşmak ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak için adım adım ilerleme prensibinin önemini paylaşmışlardır" ifadesine yer verdi.

Rodong Sinmun gazetesinde ikilinin birçok fotoğrafına yer verilirken, bugüne kadar ABD karşıtı bir duruş sergileyen yayın organı bugünkü baskısının büyük bir kısmını liderlerin görüşmesi sonrası oluşan olumlu atmosfere ayırdı.

Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun, iki liderin görüşmesine büyük yer verdi

KCNA'nın haberine göre, Kim Trump'a iki tarafın da "rahatsız edici ve düşmanca askeri eylemleri" bir an önce sonlandırmaları gerektiğini iletti ve iki lider birbirlerinin kendi ülkelerine davetlerini "memnuniyetle kabul etti".

Salı günkü görüşmenin ardından ABD Başkanı bir basın toplantısı düzenlemiş ve Güney Kore ile her sene düzenledikleri ve Pyongyang yönetiminin tepkisini çeken askeri tatbikatların da sonlandırılacağını söylemişti. Trump, "Savaş oyunları pahalıya mal oluyor ve masrafların çoğunu biz ödüyoruz" demiş ve tatbikatları "oldukça provokatif" olarak nitelendirmişti.

Ancak Başkan'ın bu ifadesinden sonra bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "İttifaklarımız çelik gibi sağlam" ifadesini kullandı.

Trump memnun

ABD Başkanı Salı günkü görüşme sonrası Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınlayarak Kim'e övgüde bulundu ve zirve hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

"Nükleer silahlardan vazgeçmesi ve dünya ile ticarete açılarak daha fazla bütünleşmesi durumunda Kuzey Kore'nin erişemeyeceği hiçbir şey yok" ifadesini kullanan Trump, Kim'in "yeni bir dönemde halkının refahını sağlayan" lider olarak hatırlanma fırsatının olduğunu söyledi.

Dünyanın "nükleer felaketten" geri adım attığını kaydeden ABD Başkanı, daha fazla füze ve nükleer denemenin olmayacağını savundu. Kuzey Kore'de tutuklu ABD vatandaşlarının serbest kalmasını "rehineler eve döndü" ifadesi ile değerlendiren Trump, Kuzey Kore liderine teşekkür ederek, "beraber geçirdiğimiz gün tarihe geçti" şeklinde yazdı.

Trump ayrıca, kendisine muhalif kesimlere de mesaj verdi. "Uzmanların" ve medyada yer alan kişilerin bir yıl önce kendisine "Lütfen (Kim ile) görüş, savaşa gitme" dediklerini hatırlatan ABD Başkanı, şimdi aynı kişilerin kendisine "(Kim ile) görüşmemelisin, onunla buluşma" dediklerini savundu.

Japonya tepkili, Güney Kore ılımlı

Trump'ın Güney Kore ile her yıl ortak düzenlenen askeri tatbikatları sonlandıracağını söylemesine tepki gösteren Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçeceğini söylemesine karşın, bu konuda henüz somut bir adım atılmadığını ve ülkesinin gardını indirmeyeceğini belirtti.

Onodera, "Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikatları ve Amerikan askerlerinin Güney Kore'deki varlığını Doğu Asya'nın güvenliği için hayati derecede önemli buluyoruz" ifadesini kullandı.

Japonya Savunma Bakanı ayrıca "Ortak tatbikatları Güney Kore ve ABD'yi ilgilendirir, ancak bizim ABD ile gerçekleştirdiğimiz tatbikatları değiştirme gibi bir niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

Seul yönetimi de tatbikatlarla ilgili bir açıklama yaptı. Güney Kore'deki Yonhap haber ajansının devlet başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için yapılan görüşmelerde ortak askeri tatbikatların durdurulması gerekli olabilir" ifadesine yer verildi.

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AP,rtr,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe