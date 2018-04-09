 Kuzey Kore′den tarihi karar: Nükleer denemeleri durduruyoruz | DÜNYA | DW | 21.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kuzey Kore'den tarihi karar: Nükleer denemeleri durduruyoruz

Kuzey Kore lideri Kim, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma kararı aldı. Tarihi açıklama, Güney Kore ve ABD ile yapılacak görüşmelerin öncesinde geldi.

Kim Jong-un Eylül 2017'deki bir bir füze denemesini alkışlayarak kutluyor.

Kim Jong-un Eylül 2017'deki bir bir füze denemesini alkışlayarak kutluyor.

Önerdiğimiz linkler

Kuzey Kore Washington ile temasa geçerek Kim Jong-un'un ABD Başkan Donald Trump ile nükleer silah programını görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. (09.04.2018)

Türkiye'de internet yasaklarında bir sonraki adım, erişim engeli olan adreslere ulaşmayı sağlayan VPN'lerin tamamen engellenmesi mi olacak? Gazeteci Banu Güven DW Türkçe için kaleme aldı. (31.03.2018)

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Pekin'i ziyaret ettiği Çin'den ayrıldıktan sonra doğrulandı. Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkileri masaya yatırdığı açıklandı. (28.03.2018)

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim'in görüşme davetini kabul etti. Liderler arasında daha birkaç ay önce yaşanan söz düellosunda Trump Kim'e "küçük roket adam", Kim de Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti. (09.03.2018)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tüm nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Kim’in söz konusu açıklamasını Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, Güney Kore ile liderler düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmelerden birkaç gün önce duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu kararın "hemen bugünden itibaren" hayata geçirileceğini belirten Kim, "ülkesinin artık nükleer ya da kıtalararası balistik füze denemesi yapmaya ihtiyacı olmadığını" çünkü "nükleer silah geliştirme hedefine ulaşmış olduğunu" söyledi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin denemelerinin durdurulmasının "küresel silahsızlanma için önem taşıdığı ve ülkenin nükleer denemeleri tamamıyla durdurmaya yönelik uluslararası çabalara katılacağı" belirtildi.

Açıklamada Kuzey Kore'nin, ülke ekonomisinin "lehine bir uluslararası ortam" yaratmak için komşu ülkeler ve uluslararası toplumla "yakın temas ve aktif diyaloğa olanak sağlayacağı" kaydedildi. Kuzey Kore'nin "güçlü bir sosyalist ekonomi inşa etmeye ve insanların hayat standartlarını geliştirmeye odaklanacağı" belirtildi.

Kim Jong-un Eylül 2017'deki füze denemesini izliyor

Kim Jong-un Eylül 2017'deki füze denemesini izliyor

Seul'deki Kore Üniversitesi'nde Kuzey Kore Çalışmaları Profesörü olarak görev yapan Dr. Nam Sung Wook, Kim'in açıklamasını "sansasyonel" olarak nitelendirdi. Yine de ortada birçok soru işareti bulunduğunun altını çizen profesör, "Kuzey'in gelecekte nükleer silahlarını geliştirmeye mi son vereceği yoksa 'tüm' nükleer tesisleri tamamıyla mı kapatacağı sorusunun yanıtı hâlâ belirsiz. Mevcut olan tüm nükleer silahları ne yapacaklar?" dedi.

Uluslararası toplumdan olumlu tepki

Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini durdurma kararı, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili tweet'inde, "Kuzey Kore tüm nükleer testleri durdurmayı ve büyük bir nükleer tesisi kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber, büyük bir aşama kaydedildi! Zirvemizi iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore, Kuzey'in kararının Kore Yarımadası'nda nükleer silahlardan arınılması doğrultusunda "anlamlı" olduğunu ve kendileri ve ABD ile yapılacak görüşmelerin başarılı geçmesi için olumlu koşullar yaratacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang da Kore Yardımadası'ndaki ekonomik kalkınma ve nükleer silahlardan arınma sürecini "diyalog ve istişareler aracılığıyla" destekleyeceklerini belirtti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Kuzey Kore'nin adımını memnuniyetle karşıladığını ancak söz konusu kararın "teyit edilebilir bir nükleer silahlardan arınmayla sonuçlanması gerektiğinin" altını çizdi.

Washington, Pyongyang'dan tüm nükleer silahlarını tamamıyla ortadan kaldırması talebinde bulunmuştu. Ülkenin kurucusu Kim İl-sung tarafından başlatılan ve onun oğlu Kim Jong-il ve torunu Kim Jong-un tarafından devam ettirilen Kuzey Kore nükleer programı, bugüne kadar rejimin meşruiyeti ve devamlılığı için merkezi önem taşıyordu.

Son bir yıl içinde Trump ile Kim arasındaki karşılıklı söz dalaşı gerginliği artırmıştı. Trump Kim için "roket adam" ifadesini kullanırken, Kuzey Kore lideri ABD Başkanı'na "bunak, akıl hastası" demişti. Trump ayrıca BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Kim geri adım atmadığı takdirde Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinde bulunmuştu.

Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong Şubat ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşmüştü

Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Şubat ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşmüştü

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Şubat ayında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong katılmış ve diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Cuma günü ise Kuzey ve Güney Kore liderleri arasında bir doğrudan telefon hattı kurulduğu açıklanmıştı. Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile gelecek hafta bir araya gelecek. İki Kore arasındaki son zirve, 2007 yılında düzenlenmişti. Kuzey Kore liderinin Trump ile de Mayıs sonu ya da Haziran başında bir araya gelmesibekleniyor.

DW,dpa/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a yeşil ışık 09.04.2018

Kuzey Kore Washington ile temasa geçerek Kim Jong-un'un ABD Başkan Donald Trump ile nükleer silah programını görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kim Jong Un in China

FR: Kim Jong Un dünyayı şaşırttı 29.03.2018

Kuzey Kore'nin dünyaya açılma adımları ve Almanya'da doğumların hızla artması gazetelerden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Peking China Nordkorea Gespräche Xi Jinping Kim Jong Un

Kuzey Kore liderinin ilk yurtdışı ziyareti Çin'e 28.03.2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Pekin'i ziyaret ettiği Çin'den ayrıldıktan sonra doğrulandı. Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkileri masaya yatırdığı açıklandı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD'li papaz Andrew Brunson

ABD'li senatörlerden Erdoğan'a Brunson mektubu

Yüz sandalyeli ABD Senatosu'nun 66 üyesi, Türkiye'deki tutuklu papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 