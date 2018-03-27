Kuzey Kore liderinin ilk yurtdışı ziyareti Çin'e

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un Güney Kore ve ABD devlet başkanlarıyla yapacağı görüşmelerden önce, desteğini garantilemek üzere en güçlü müttefiki Çin'i ziyaret etti. İki ülkenin haber ajansları Kim'in Pazardan Çarşamba gününe kadar süren ziyareti sırasında Kuzey Kore liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile istişarelerde bulunduğunu bildirdi. Görüşmede Kim Jong Un'un belli şartlar yerine getirildiği takdirde nükleer silahlar vazgeçebileceklerini dile getirdiği aktarıldı.

2011 yılında iktidara gelen Kim böylece ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Kuzey Kore haber ajansı KCNA "İlk ziyaretin Pekin'e yapılması gerektiğinden kuşku bulunmadığını ve bu ziyaretin sevindirici bir görev olduğunu" duyurdu. Gayrı resmi Çin ziyareti sırasında Kuzey Kore liderine kalabalık bir heyetin eşlik ettiğine de haberde yer verildi.

İyi niyet beklentisi

Kuzey Kore'den giden bir tren için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış olması nedeniyle Kim'in Pekin'e gittiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Çin yönetimi ziyareti Kim'in Pekin'den ayrılmasından sonra doğruladı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberinde "Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuğu ve eşine ziyafet verdiği ve Kim'in konuşmasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Kore yarımadasında barış ve istikrarın korunmasına odaklı yararlı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediği" belirtildi.

Ajansın haberinde Kuzey Kore liderinin "Güney Kore ve ABD çabalarımıza iyi niyetle karşılık verdikleri takdirde barış ve istikrar atmosferi oluşturabilir ve barışı garanti altına alacak eş zamanlı önlemler alabiliriz" dediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i pazar günü Peking'te ziyaret etti

Stratejik dostluk

Çin, nükleer silah ve füze programı nedeniyle uluslararası alanda izole edilen Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki sayılıyor. Son zamanlarda iki ülkenin arası soğumuş ve Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili kararı Çin tarafından da onaylanmıştı.

Son haftalarda nükleer anlaşmazlıkta hareketlilik başlamış ve Kuzey Kore liderinin Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, muhtemelen Mayıs ayında da ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacağı açıklanmıştı. Görüşmeler kapsamında Çin'in adının geçmemesi Pekin yönetimi dışlanıyor mu sorusuna yol açmıştı. Kim'in Pekin'i ziyaret etmesi Çin'e yeniden ağırlık kazandırmış oldu.

Şi Cinping'in Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi için yapılan daveti memnuniyetle kabul ettiği de bildirildi. Kuzey Kore'yi son olarak 2005 yılında eski Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ziyaret etmişti.

Xinhua, Kim'in sözlerini şöyle aktardı: "İki ülke arasındaki ortaklık stratejik bir tercihtir. Aynı zamanda tarih ve realiteler temelinde karşılıklı alınmış olan tek doğru karardır. Belli bir zamanda meydana gelebilecek münferit hadiseler yüzünden bu durum değişmemelidir."

Kim'in Çin'e ihtiyacı var

Her iki ülkenin on yıllar süren ortak mücadeleleri sırasında büyük kayıplar verdiğini belirten Kuzey Kore lideri, ABD ile diyaloğa ve Başkan Trump ile buluşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyareti değerlendiren Sinocism China adlı bülteni çıkaran Bill Bishop, Çin'in, ABD ile Kuzey Kore'yi aniden sıkı dostlar haline getirecek kapsamlı bir anlaşmaya varmalarına sıcak bakmayacağını söylüyor.

Çin'in uluslararası ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapan Deng Yuwen ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin, talep ettiği güvenlik garantilerinin ABD Başkanı tarafından verileceğinden emin olmadığını belirtti. Deng Yuwen 'şahin' olarak tanımlanan John Bolton'un Beyaz Saray Güvenlik Danışmanlığına getirilmesinin Kim'i daha dikkatli davranmaya sevk ettiğini ve Kuzey Kore liderinin ülkesini koruyabilecek Çin gibi bir 'büyük ağabeye' ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DW,AFP,AP/AG,ÖA

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