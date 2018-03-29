 Kuzey Kore lideri Kim′den Trump′a yeşil ışık | DÜNYA | DW | 09.04.2018
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DÜNYA

Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a yeşil ışık

Kuzey Kore Washington ile temasa geçerek Kim Jong-un'un ABD Başkan Donald Trump ile nükleer silah programını görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

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ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Kuzey Kore nükleer silahlardan arınma konusunu görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Pyongyang'ın Güney Kore gibi üçüncü ülkeler yerine doğrudan Washington ile temasa geçerek bu mesajı vermesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşeceğine dair umutları artırdı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson iki ülke yetkililerinin iki ya da üç kanaldan iletişimde olduğunu söylemişti.

Trump yönetimi Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmeyi görüşmeye hazır olmaması hâlinde iki ülkenin müzakerede bulunmasının anlamının olmadığını söylemişti.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki yakınlaşma, Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bugün Beyaz Saray'da göreve başlamaya hazırlandığı bir dönemde yaşandı. ABD'nin BM eski Daimi Temsilcisi Bolton, Beyaz Saray'daki görevine atanmadan önce Kuzey Kore konusunda önleyici askeri saldırı dâhil sert politikalar izlenmesi gerektiğini savunan bir isimdi.

Sürpriz teklif

Geçen ay Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile tarihi bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmış, ABD Başkanı'nın Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiği duyurulmuştu. Mayıs ayı sonuna kadar yapılması öngörülen görüşmenin kesin tarihi ve yeri ise henüz belirlenmedi. Eğer gerçekleşirse, bu görüşme ile bir ABD Başkanı ilk kez Kuzey Kore'den bir liderle yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş olacak.

Kuzey Kore daha önce de ABD Başkanları ile yüz yüze görüşmek için çaba sarf etmiş, ancak diğer başkanlar bu durumu Pyongyang'ın iki ülke arasında denklik sağlama çabası olarak görerek sıcak bakmamıştı.

Liderler arasında daha birkaç ay önce yaşanan söz düellosunda Trump Kim'e "küçük roket adam", Kim de Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti.

AP/SSB,CÖ

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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