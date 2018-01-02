Kuzey Kore Güney'in görüşme teklifini kabul etti

Güney Kore Savurma Bakanlığı önümüzdeki hafta iki Kore devleti arasında üst düzey görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış sınır köyü Panmunyon'da yapılacak görüşmenin gündeminde Kuzey Kore ekibinin gelecek ay düzenlenecek Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılımının da bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni yıl mesajında Güney'e yönelik ılımlı mesajlar vermiş, Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini belirtmişti. Güney Kore bunun üzerine Kuzey'e 9 Ocak'ta üst düzey görüşme önerisinde bulunmuştu.

İkili ilişkileri geliştirme imkânlarının ele alınacağı görüşmeler Güney ve Kuzey Kore arasında 2015 Aralık ayından bu yana yapılan ilk buluşma olacak. Görüşme heyetlerinde kimlerin yer alacağı kesinlik kazanmadı. Pyongyang ve Seul yönetimleri hafta içinde karşılıklı yumuşama sinyalleri vermişti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlarına ekip gönderebileceklerini söylemiş ve oyunların başarılı geçmesi temennisinde bulunmuştu.

Güney Kore yönetimi de iki ülke arasında bakan ya da bakan yardımcıları düzeyinde buluşma yapılabileceğini ve Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili anlaşmazlığın diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasını umduklarını duyurmuştu. 2015 yılından bu yana kapalı olan iki başkent arasındaki kırmızı hattın Çarşamba günü Kuzey Kore tarafından yeniden iletişime açılması yakınlaşmada ilk somut adım olmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

ABD ile tatbikat ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn arasında ortak askeri tatbikatların Olimpiyatlar sonrasına ertelenmesi kararlaştırıldı. Kuzey Kore'nin tatbikatların ülkeyi işgal provası olduğu iddiası Washington tarafından ret ediliyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis erteleme kararının tansiyonu düşürme amaçlı olduğunu açıkladı. Mattis Kuzey Kore'nin diyaloğa açılmasının "Birleşmiş Milletler'in artan yaptırım baskısı ve BM kararları hilafına Kuzey Kore'ye kaçak petrol nakleden iki tankerin Güney Kore tarafından zapt edilmesiyle ilgili olabileceğini" dile getirdi.

Kuzey Kore'nin BM tarafından yasaklanmış olmasına rağmen nükleer silah ve taşıyıcı füze programlarını devam ettirmesi ve Kim Jong Un'un Güney Kore, Japonya ve ABD'ye nükleer saldırı tehdidinde bulunması gerginliğin artmasına neden olmuştu. Washington yönetimi Kuzey ve Güney Kore arasında görüşmelere başlanması ihtimalini kuşkuyla karşılamış ve Pyongyang yönetiminin ABD ile Güney Kore'nin aralarını açmaya çalışabileceği belirtilmişti.

Güney Kore'deki Amerikan askeri birliklerinin komutanı Vincent Brooks Kuzey Kore'nin nükleer güç olduğunun kabul edilmesini istediğini ve ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya'yı birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi. Bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan General Brooks ‘aşırı iyimserliğe kapılmama' uyarısında da bulundu.

İki Kore devleti arasındaki savaş hali 1953 tarihli ateşkes anlaşmasından bu yana sürüyor. İkili barış anlaşması imzalanabilmesi için yapılan görüşmeler karşılıklı husumet yüzünden başarıya ulaşmamıştı. Kuzey Kore Seul yönetiminin ABD'ye güvenmesine ve binlerce Amerikan askerinin ülkede üslenmesine izin vermesine tepki gösterirken Güney Kore Pyongyang'ın nükleer programını, savaşta bölünen ailelerin birleşmesine izin vermemesini, Güney Kore vatandaşlarını kaçırmasını ve Kuzey'den topçu ateşi açılmasını barışı engelleyen faktörler olarak görüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, Reuters/AG, BK