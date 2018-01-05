Kuzey Kore Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde Şubat ayında düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile göndereceğini açıkladı.

İki ülke arasında iki yıllık bir aradan sonra sınır bölgesi Panmunjom'da gerçekleşen ilk üst düzey görüşmelerde, ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Seul'den salı günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore kafileye sporcuların yanı sıra, taraftar grubu, gösteri amaçlı tekvando takımı ve bir sanatçı dahil etmeyi planlıyor.

Güney'den aileleri buluşturma önerisi

Görüşmelerde, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara üst düzey bir heyet göndererek atacağa adıma karşılık Güney Kore'nin de insani yardımlar konusunda görüşmeler yürütmeyi teklif ettiği belirtildi.

Seul yönetimi iki ülkedeki Kızıl Haç örgütlerinin, yıllardır ayrı düşen ailelerin buluşturulmasına yönelik görüşmeler yapmasını önerdi.

Güney Kore, Panmunjom'daki görüşmelerden kısa süre önce iki ülke arasında yeniden başlatılan görüşmelerin, ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlamasını ve bu kapsamda askeri alanda da yeni görüşmelerin planlanmasına imkan tanınmasını umduklarını belirtmişti.

Kuzey Kore geçen hafta iki ülke arasındaki acil iletişim hattını yeniden faaliyete geçirdi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) pazartesi günü Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılma kararı alması durumunda, Kuzey Koreli heyetin oyunlara nasıl entegre edileceğinin en kısa sürede kararlaştırılması gerektiğini açıklamıştı.

Yıllardır barış anlaşması imzalanamadı

İki Kore devleti arasındaki savaş hali 1953 tarihli ateşkes anlaşmasından bu yana sürüyor. O zamandan beri iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanamadı.

Kuzey Kore, Seul yönetiminin ABD'ye güvenmesine ve binlerce Amerikan askerinin ülkede üslenmesine izin vermesine tepki gösteriyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump karşılıklı olarak birbirlerini nükleer silahlarla tehdit ediyor.

Güney Kore ise Pyongyang yönetiminin nükleer programını, savaşta bölünen ailelerin birleşmesine izin vermemesini ve Kuzey'den yapılan topçu ateşini barışı engelleyen faktörler olarak görüyor.

DW/Reuters/dpa, GA/GY

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