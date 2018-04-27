 Kuzey Kore Güney Kore ile saatleri eşitledi | DÜNYA | DW | 05.05.2018
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DÜNYA

Kuzey Kore Güney Kore ile saatleri eşitledi

Kuzey Kore saatleri 30 dakika ileri alarak Güney Kore ile aynı zaman dilimine geri döndü. Bu adım, yumuşama politikalarının ilk somut gelişmesi.

Nordkorea Zeitumstellung (picture-alliance/MAXPPP)

Kore Yarımadası'nda yumuşama rüzgarları esmeye devam ediyor. Kuzey Kore saatlerini 30 dakika ileriye alarak tekrar Güney Kore'nin kullandığı zaman dilimine geçti. Pyöngyang, bunun iki ülke liderlerinin nisan ayı sonunda bir araya gelmelerinin ardından Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi yönünde atılan ilk somut adım olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan tarihindeki görüşmesinde ülkesinin tekrar güneyde geçerli olan zaman dilimine geçecekleri yönünde taahhüt vermişti. KCNA haber ajansı, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanlık Divanı'nın aldığı kararla, bu taahhütün yerine getirildiğini duyurdu.

Zaman dilimi siyasete malzeme edilmişti

Kore Yarımadası'ndaki iki ülke on yıllar boyunca aynı zaman diliminde yer alıyordu. Ancak Kuzey Kore, 2015'te aldığı kararla, saatleri 30 dakika geri alarak Güney Kore ve Japonya'nın dahil olduğu zaman diliminden çıkmıştı.

Korea-Gipfel (Reuters/Korea Summit Press Pool)

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, 27 Nisan'da iki ülke arasındaki sınırda bir araya geldi.

O dönem yapılan açıklamada, saatlerin geri alınmasıyla Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910 ile 1945 yılları arasında süren sömürge yönetiminin bir nevi sıfırlandığı belirtilmişti. Kore Japonya’nın hakimiyeti altına girdiğinde saatler Japonya’ya göre ayarlanmıştı.

Düzenli uçak seferleri için ilk adım

Kuzey Kore'nin ayrıca Güney Kore ile hava ulaşımı kurulması için adımlar attığı bildiriliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin Pyöngyang ile Güney Kore başkenti Seul ve çevresine hizmet veren Incheon Uluslararası Havalimanı arasında bir uçuş koridoru oluşturulması için başvuruda bulunduğu kaydediliyor.

Merkezi Montréal'de bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, haftaya bir heyetin Pyöngyang'a giderek konuyla ilgili incelemelerde bulunacağını duyurdu. İki Kore arasında düzenli uçak seferleri bulunmuyor.

AFP, AÜ/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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