Kuzey Kore: BM yaptırımları savaş nedeni

BM Güvenlik Konseyi'nde Cuma günü kabul edilen ve Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısına Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore resmi haber ajansı KNCA aracılığıyla yayımladığı açıklamada "kati surette reddettiği" yaptırım kararını, "Kore Yarımadası ile bölgede barışı ve istikrarı ihlal eden bir savaş nedeni" olarak tanımladı.

Yaptırımların Kuzey Kore'nin tamamen ekonomik ablukaya alınması anlamına geldiğini belirten bakanlık, Pyongyang rejiminin nükleer gücünden korktuğunu iddia ettiği ABD'nin "giderek daha da öfkeli bir şekilde hareket ederek Kuzey Kore üzerinde en sert baskı ve yaptırımları uyguladığını" belirtti.

BM'nin getirdiği yaptırımlar

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası tepkilere rağmen nükleer ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasına karar vermişti.

ABD tarafından hazırlanan ve 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde Cuma günü oy birliğiyle kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Kore'nin yaptığı rafine petrol ürünü ithalatının yıllık 500 bin varille sınırlandırılarak yaklaşık yüzde 90 oranında kesilmesini, ham petrol arzının da yılda 4 milyon varilde tutulmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, yurt dışında çalışan Kuzey Korelileri iki yıl içinde ülkelerine dönmeye zorluyor.

Sık sık Güney Kore, ABD ve Japonya'yı haritadan silmekle tehdit eden Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze programlarının, Washington'ın saldırgan tutumuna karşı bir gereksinim olduğunu savunuyor. Kuzey Kore son olarak 29 Kasım'da ABD'nin tüm noktalarına ulaşabildiğini öne sürdüğü bir kıtalar arası balistik füze denedi. Güney Kore hükümeti, uluslararası kamuoyu tarafından kınanan bu denemede fırlatılan füzenin menzilinin 13 bin kilometre olduğunu doğruladı.

DW/AFP/Reuters,CÖ/SÖ

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