Kuzey Kore ABD ile görüşmeye hâlen istekli

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Pyongyang rejiminden yanıt geldi. Kim'e gönderdiği mektupla kararını bildiren Trump'ın bu adımını "beklenmedik" bir gelişme olarak tanımlayan Kuzey Kore yönetimi, "üzüntüsünü" dile getirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan, "Zirvenin iptali için yapılan bu ani ve tek taraflı açıklama beklemediğimiz bir gelişmeydi ve büyük bir üzüntüden başka bir şey hissetmiyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kim, ABD ile her zaman görüşmeye istekli ve hazır olduklarını belirterek, "Başkan Trump'ın daha önce hiçbir ABD başkanının göstermediği cesareti sergileyip bu zirve gibi çok önemli bir etkinliği gerçekleştirme çabalarını içten bir şekilde takdir ettik” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore devlet kanalları aracılığıyla sözlerini ulaştıran Kim ayrıca, "Trump formülü” olarak isimlendirdikleri yöntem ile tarafların endişelerinden arınmasını umduklarını belirtti ancak formülün ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi beklenirken ABD tarafından iptal edilen toplantı öncesi tarafların karşılıklı tehditkâr açıklamaları zirveyi zora sokmuştu.

Kuzey Kore'den nükleer silah programını tamamen sonlandırmasını ve elindeki tüm nükleer başlıkları teslim etmesini bekleyen Washington yönetiminin bu talebi sonrası Pyongyang'ın olumsuz sinyaller göndermesi üzerine ABD tarafından çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

Libya modeli tartışması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer programından tamamen vazgeçmemesi hâlinde Kim Jong Un'un, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'ye benzer bir sonla karşılaşabileceğini dile getirmişti. 2011 yılında başlayan Arap Baharı sırasında Libya'da çıkan iç savaşta 42 sene süren Kaddafi iktidarı devrilmişti. Kaddafi de kaçmaya çalışırken Batı destekli muhalif milisler tarafından yakalanarak öldürülmüştü.

Kaddafi benzetmesinin tepkilere yol açtığı Kuzey Kore'de Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Choe Son Hu, ABD'li yetkililerin Libya örneğini "aptalca" bulduğunu söylemişti. Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e gönderdiği mektupta bu durumdan "bariz düşmanlık" olarak bahsedip Singapur zirvesini iptal ettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim, bugünkü açıklamasında Pyongyang yönetiminin bazı ABD'li yetkililere yönelik eleştirilerinin dizginlenemeyen ve saldırgan Amerikan retoriğine karşı söylendiğini ve mevcut husumetin zirveyi "acil bir gereklilik” hâline getirdiğini kaydetti. Kim ek olarak ilk toplantının tüm sorunları ortadan kaldırmayacağını ancak bir kerede bir sorun dahi çözülse bunun ilişkileri kötüleştirmek yerine iyileştireceğini belirtti.

Ancak Trump'ın dünkü mektubu aracılığıyla Singapur'daki toplantıyı iptal etmesi sonrası bu iki devletin ne zaman ve hangi şartlarda masaya oturacağı belirsizliğini koruyor.

DW,rtr,AP,dpa/ÇÖ,CÖ

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