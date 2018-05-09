Kuzey Kore üç ABD vatandaşını serbest bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bu ülkede tutuklu bulunun üç ABD vatandaşı Pyongyang yönetimi tarafından serbest bırakıldı.

Bir ABD dışişleri bakanı tarafından Kuzey Kore'ye yapılan ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçen temasların ardından 2015 ile 2017 yıllarında gözaltına alınmış üç Amerikalının Dışişleri Bakanı ile birlikte ülkeden ayrıldığını Başkan Donald Trump Twitter üzerinden açıkladı.

Başkan, mesajında "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun herkesin tanışmak için can attığı üç mükemmel beyefendi ile birlikte dönüş yolunda olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Sağlıkları iyi görünüyor" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı görüşmenin tarihinin ve mekânın da belirlendiğini duyurdu, ancak ayrıntılarını paylaşmadı. Başkan ek olarak kafilenin Perşembe günü TSİ 09:00 sularında Washington'daki Andrews Hava Üssü'ne ineceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, Başkan'ın ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bu eylemi bir "iyi niyet göstergesi" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programından dolayı rahatsızlığını sürekli olarak dile getiren bölge devletleri, ABD'nin girişimi ile Pyongyang rejimi ile görüşmek ve anlaşmaya varılması durumunda Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırım rejiminin hafifletilmesi karşılığında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını hedefliyor.

Mike Pompeo'nun bir önceki Kuzey Kore ziyareti Seul'deki televizyonlara bu şekilde yansımıştı

Gündemde Trump-Kim görüşmesi

Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore'nin iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol ile bir araya gelen Pompeo, her iki devlet başkanının muhtemel görüşmesi için ayrıntıları konuştu.

Görüşme sonrası Başkan Yardımcısı'nı, beraber çalışması harika bir ortak olarak nitelendiren Pompeo, "On yıllar boyunca rakiptik. Şimdi ise bu ihtilafı çözmek için beraber çalışma konusunda umutluyuz" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı yolda birçok zorlukla karşılaşabileceklerinin de altını çizdi.

Kim Yong Chol da iki Kore arasında ilerleyen ilişkileri memnuniyetle karşıladığını ve Pyongyang yönetiminin öncelikli hedefinin "ekonomik kalkınmaya yoğunlaşmak" olduğunu kaydetti.

ABD'ye dönüş yolunda Pompeo ve serbest bırakılan üç ABD'linin de aralarında olduğu kafile Japonya'daki Yokota Hava Üssü'nde mola verdi. Burada konuşan Dışişleri Bakanı, Trump-Kim görüşmesinin ayrıntılarının birkaç gün içinde ilan edileceğini açıkladı.

Kuzey Kore'yi geçen Nisan ayında CIA Başkanı sıfatıyla ziyaret eden Pompeo, aynı zamanda kâğıt üzerinde hâlâ savaşta oldukları bu ülkede temaslarda bulunan ikinci dışişleri bakanı olma unvanına sahip. İlk ziyaret 2000 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright tarafından Kim Jon Un'un babası Kim Jong Il döneminde gerçekleştirilmiş, ancak baba Kim ve o zamanki ABD Başkanı Bill Clinton'ı bir araya getirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, solda, Nisan ayı sonunda Güney Koreli meckidaşı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti

Serbest bırakılan ABD'liler

Bugün serbest bırakılan üç ABD'liden en uzun zamandır gözaltında tutulanı Güney Kore doğumlu Amerikalı Kim Dong Chul. 2016 yılının nisan ayında "casusluk" suçlaması ile 10 yıl çalışma kamplarında hapse mahkûm edilen Kim, yakalanmadan önce Kuzey Kore ile Rusya sınırında bir şirket ve otel işletiyordu.

Mayıs 2017'de gözaltına alınan Kim Hak Son ise Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde tarımsal kalkınma alanında çalışıyordu. 2010 yılında kurulan ve büyük ölçüde Hristiyan gruplar tarafından finanse edilen Kuzey Kore'deki tek özel yükseköğretim kurumu olan bu üniversitede bir de deneysel çiftlik işleten Kim, "devlet karşıtı" eylemlerden dolayı gözaltına alınmış ve yargılanmamıştı.

Bugün serbest bırakılan üçüncü ABD vatandaşı Tony Kim, diğer ismi ile Kim Sang-duk, geçen senenin Nisan ayında "devleti ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerde" bulunmak gerekçesiyle Pyongyang Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve bugüne kadar o da yargılanmamıştı.

Kuzey Kore'de en son serbest bırakılan Amerikan vatandaşı Otto Warmbier, serbest kalıp ABD'ye döndükten günler sonra Haziran 2017'de ciddi bir beyin hasarı sonucu hayatını kaybetmişti. 2016'nın Ocak ayında devlete ait bir propaganda posterini çalmaktan gözaltına alınan Warmbier, çalışma kamplarında 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Ailesi ise Kuzey Kore'yi oğullarına işkence yapmakla ve ölümüne neden olmakla suçlamıştı.

AP,rtr,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe