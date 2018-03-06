Kurtulmuş: Almanya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz | ALMANYA | DW | 08.03.2018

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya ile ilişkilerde yeni bir dönem hedeflediklerini belirterek "Siyasi ve görüş farklılıklarımız olabilir ama bunları konuşarak normalleştireceğiz” dedi. Uluslararası Turizm Fuarı ITB'ye katılmak için Berlin'e gelen Kurtulmuş, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Almanya'da yeni hükümetin 14 Mart'ta göreve başlamasıyla ilişkilerin daha hızlı bir şekilde düzelmesini ümit ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Sayın Merkel'ın yeni koalisyon döneminde de Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda önemli bir adım atacağını, bu konuda samimi olarak gayret göstereceğini ümit ediyoruz. Türkiye tarafında da yeni dönemde samimi bir işbirliği niyetinin olduğunu görüyoruz. Dolaysıyla burada yapmamız gereken geçmişteki tartışmaları tekrarlamak değil” şeklinde konuştu.

Türkiye-Almanya ilişkileri

Türkiye ve Almanya arasında geçmişe dayanan köklü ilişkiler bulunduğunu, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda da her iki ülkenin de birbirine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, şimdi Suriye, Irak oradaki terör örgütlerinin varlığını düşünürseniz, Türkiye'nin Avrupa'nın, Almanya'nın güvenliğini sağlamak bakımından ne kadar önemli, vazgeçilmez bir ortak olduğu da ortadadır. Kaldı ki NATO'nun güneydoğu sınırlarını senelerce, hele hele Soğuk Savaş döneminde Batı ittifakını korumuş bir ülke olarak Türkiye'nin ben AB tarafından da Almanya tarafından da ihmal edilemeyecek bir ortak olduğunu düşünüyorum.”

İlişkilerde ekonominin büyük önemini de vurgulayan Kurtulmuş, "Muazzam bir potansiyel var. 37 milyar dolarlık karşılıklı bir ticaret hacmine sahibiz. Şimdi bu gözardı edilecek, siyasi tartışmalara heba edilecek bir konu değildir. Siyasi ve görüş farklılıklarımız olabilir ama bunları konuşarak normalleştireceğiz” görüşünü kaydetti.

Almanya'daki Türkler

Türkiye ile Almanya arasında halklar arasındaki bağların da çok güçlü olduğunu, bunun ilişkilere büyük katkısı olduğuna işaret eden Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç içe geçmiş olan iki toplumdan bahsediyoruz, 3 milyon 500 bine yakın Türk dostumuz, kardeşimiz Almanya'da yaşıyor. Şunu iftihar ile söyleyebiliriz. Türk toplumu asimile olmadan en iyi entegre olmuş yabancı toplum olarak görülüyor. Üçüncü ve dördüncü jenerasyon, iyi eğitim almış, sosyal hayatın, siyasetin içerisinde yer alan, iş dünyasında etkili olan, emrinde çok sayıda insan çalıştıran bir Türkiye toplumu oldu. Almanya'nın bunun farkında olduğunu görüyorum.”

Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya ile Türkiye arasında geçen aylarda yaşanan gerilimde seçim kampanyalarının etkili olduğunu savunan Bakan Kurtulmuş, yeni dönemde bunların geride kalmasını, Alman hükümetinin Türkiye konusunda yaptığı seyahat uyarısının da en kısa sürede değiştirilmesini umut ettiklerini söyledi.

"Seyahat uyarısı Türkiye'nin hak ettiği bir uyarı değildi. Doğru değildi. Bunun en kısa sürede kaldırılacağını düşünüyorum” diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin diliyle turizmin dili farklı şeyler. Siz ne kadar çok yukarıdan uyarırsanız uyarın, 2017 yılında 3 milyon 500 bin Alman dostumuz Türkiye'yi ziyaret etti. Bu kadar olumsuz Türkiye algısı, seyahat uyarıları, kamu oyunda oluşturulmaya çalışılan bir takım kara propagandalar, bunların hepsini topladığınızda aslında hiçbir Almanın Türkiye'yi ziyaret etmemesi gerekirdi. Ama demek ki turizmin kendi kuralları kendi dili var.”

Demokrasi alanında beklentiler

Almanya'nın Türkiye'de yeniden demokratikleşme sürecine girilmesi ve OHAL'in kalkması konusundaki beklentileri hakkında ise Kurtulmuş "Biz de isteriz ki yarın olağanüstü hali bitirelim. Ama sonuçta olağanüstü halin verdiği, özellikle terör örgütüyle mücadele konusunda vermiş olduğu imkanları kullanıyoruz. Bunun sokaktaki vatandaşa yansıması yok” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin zor bir sınavla karşı karşıya kaldığını anlatan Kurtulmuş, OHAL'in gerekli olduğunu savunarak "Devletin içerisine sirayet etmiş olan bir çete, polisi, askeriyeyi, bürokrasiyi ele geçirmiş birçok yerde fevkalade etkin olan bir çete sadece hükümeti düşürmek için değil, Türkiye'de darbe yapıp arkasından bir iç savaş çıkarmak ve belki Türkiye'yi yabancı bir işgale hazırlamak için darbe teşebbüsünde bulundu. Allaha çok şükür milletin kararlılığıyla cesaretiyle bu geride kaldı. Ama hala tehdit devam ediyor” dedi.

Turizmde hedef 5 milyon Alman turist

Türkiye turizminin 2015-2016 yıllarında yaşanan gelişmelerle gerilediğini, ancak 2017 yılında yeniden toparlanma sürecine girdiğini belirten Bakan Kurtulmuş, geçen sene 32 milyon 400 bin turist ağırlayarak 26 milyar 500 bin dolar gelir elde ettiklerini anlattı.

"Bu Türk turizm sektörünün darbelere, krizlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunun bir göstergesidir, önemli bir başarıdır” diyen Kurtulmuş, bu yıl erken rezervasyonların umut verici olduğunu, 38 milyon turist ağırlamayı umut ettiklerini dile getirdi.

Berlin'de Almanya turizm pazarını yönlendiren Alman işadamları ile yaptığı toplantının da umut verici olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Aldığım sonuç şu: bütün firmalar yüzde 50 ile 100 arasında rezervasyon artışından bahşediyor. Eğer zaten bu rezervasyon artışları gerçekleşirse Türkiye burada açıkladığımız 2018 hedeflerine ulaşır” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bu trendin devam etmesi durumunda bu yıl 5 milyon Alman turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Değer Akal / Berlin

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