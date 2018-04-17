KSYÖ uzmanları Duma'da numune topladı

Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden yapılan açıklamada, Suriye'ye giden uzman ekibinin Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği ileri sürülen bölgeye girdiği bildirildi. Örgütten yapılan açıklamayı kaynak gösteren AFP ve dpa haber ajansları, uzmanların bölgeden numune topladığını duyurdu. Toplanan örneklerin analiz için Hollanda'daki KSYÖ labarotuvarına ulaştırılacağı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre özel KSYÖ misyonu, 21 Nisan sabahı Duma kentinin zehirli madde olduğundan şüphelenilen bölgesine ulaşmıştır" denilmişti. Açıklamada "KSYÖ’nün güvenliği sadece Suriye tarafınca değil Suriye’deki Rusya komutanlığı tarafından da teminat altındadır" ifadeleri kullanılmıştı.

"Tarafsız soruşturma" beklentisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı KSYÖ'den "tarafsız bir soruşturma" yapmasını beklediğini açıkladı. Açıklamada "Özellikle bunun Suriye'nin sözüm ona kimyasal sicili tarihinde, kimyasal vakadan şüphelenilen bir bölgeye yapılan ilk ziyaret olduğu düşünülecek olursa" ifadeleri kullanıldı.

Duma kentinde 7 Nisan tarihinde düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddiasını defalarca yalanlamış ve KSYÖ uzmanlarını incelemelerde bulunmak üzere ülkeye davet etmişti. İddialar Rusya tarafından da yalanlanmıştı.

Duma'daki saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere 13 Nisan tarihinde ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

AFP,rtr,dpa/EC,CÖ

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