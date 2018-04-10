KSYÖ: Skripal ve kızı kimyasal maddeyle zehirlendi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının kimyasal maddeyle zehirlendiği yönünde İngiltere'nin bulgularını teyit etti. Örgüt maddenin adı ve menşei ile ilgili açıklama yapmadı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamladı. Skripal ve kızının "yüksek saflığa" sahip bir kimyasal maddeyle zehirlendiğine dair İngiltere'nin elde ettiği bulguları doğrulayan KSYÖ, maddenin adı ya da menşei ile ilgili açıklama ise yapmadı.
İngiltere saldırıda eskiden Sovyetler Birliği'nde üretilen Noviçok türü sinir gazı kullanıldığını belirterek eski çifte ajanın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya suçlamaları kesin dille reddetmiş, Rusya ile Batılı devletler arasında yaşanan diplomatik kriz çerçevesinde iki taraftan onlarca diplomat sınır dışı edilmişti.
KSYÖ, İngiltere'nin talebiyle başlattığı incelemede saldırının gerçekleştiği Salisbury kentinden topladığı örnekleri dört ayrı laboratuarda test etti. İnceleme sonrası hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanan özetinde, "KSYÖ tarafından belirlenmiş laboratuvarların KSYÖ ekiplerince toplanmış çevresel ve biyomedikal örnekler üzerinde yaptığı incelemenin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve üç kişinin ağır yaralanmasına yol açan zehirli maddenin varlığını doğrulamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Sergey Skripal ve kızı 4 Mart'ta Salisbury'deki bir alışveriş merkezinin yakınındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Babası Sergey Skripal ile birlikte sinir gazı saldırısına uğrayan 33 yaşındaki Yulia Skripal hastaneden bu hafta taburcu edilmiş, Yulia Skripal'in güvenli bir yere götürüldüğü belirtilmişti. Hayati tehlikeyi atlatan Sergey Skripal'ın Salisbury kentinde kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
AFP, /SSB, BK
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