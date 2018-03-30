 KRV Uyum Bakanı: Çocuklara başörtüsü yasağı gündemimizde | ALMANYA | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

KRV Uyum Bakanı: Çocuklara başörtüsü yasağı gündemimizde

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı gündemde. Uyum Bakanı başörtüsü kararını sadece yetişkin kadınların kendi iradesiyle alabileceğini vurguladı.

Symbolbild Deutschland Kopftuch (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Bild gazetesine konuşan Hür Demokrat Partili (FDP) bakan, dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz erişmemiş olan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağını, bu nedenle söz konusu yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini vurguladı.

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de Bild'e yaptığı açıklamada, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili daha önce de Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu‘na (WDR) konuşan Güler, ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un ülkede anaokoulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı getirme planlarını değerlendiren Güler, bu yasağın yeterli olmadığını söylemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.

dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da başörtülü siyasetçinin afişi tartışma yarattı

Almanya'da liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) yerel seçimler için aday olan Aygül Kılıç'ın başörtülü seçim afişi tartışma yarattı. Gelen tepkilere yanıt veren FDP, Kılıç'ın adaylığını savundu. (30.03.2018)  

Suudi Arabistan'da siyah çarşaf zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, kadınların "edepli ve saygılı" giyindikleri sürece siyah çarşaf veya siyah başörtüsü giyme zorunluluklarının olmadığını söyledi. (19.03.2018)  

İranlı kadınların başörtüsü eylemi yayılıyor

İran'da Aralık ayından beri süren başörtüsü eylemi şekil değiştirdi. Beyaz başörtüsüyle eylem yapan Vida Movahed'in ardından "Başörtüsü takmak bizim kararımız olmalı" diyen kadınlar tek kişilik eylem yapıyor. (01.02.2018)  

Benzer içerik

Aygul Kilic, FDP-Werbung bei Facebook

Almanya'da başörtülü siyasetçinin afişi tartışma yarattı 30.03.2018

Almanya'da liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) yerel seçimler için aday olan Aygül Kılıç'ın başörtülü seçim afişi tartışma yarattı. Gelen tepkilere yanıt veren FDP, Kılıç'ın adaylığını savundu.

Symbolbild fettleibiges Kind

Her yedi çocuktan biri fazla kilolu 17.03.2018

On yılı kapsayan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre Almanya'da her yedi çocuktan biri obez. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşük gelirli ailelerin çocuklarında daha sık görülüyor.

Suriyeli annenin çocuklarına kavuşma umudu 18.03.2018

Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa'ya ulaşamayan bazı Suriyelilerin Türkiye'den ayrılma hayalleri ise henüz bitmiş değil. İstanbul’da yaşayan Leyla Forho, Almanya’daki çocuklarına kavuşabilme umudunu koruyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ulm’deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı

Ulm’deki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile ilgili olarak üç kişi daha tutuklandı. Savcılık, ilk kez saldırının Türkiye’nin Afrin operasyonuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 