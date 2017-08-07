 Kripto para Venezuela′ya döviz kazandırdı | EKONOMİ | DW | 21.02.2018
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EKONOMİ

Kripto para Venezuela'ya döviz kazandırdı

Venezuela'nın kripto para birimi "Petro" en değerli dijital paralar arasına girmeye aday. Devlet Başkanı Maduro Petro'ya "Superman'in bile" diş geçiremeyeceğini söyledi.

Venezuela Pläne zu Cryptowährung Petro (Reuters/M. Bello)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dünyanın ilk resmi kripto para birimi "Petro"nun dolaşıma çıkarılmasından bu yana yüz milyonlarca dolar elde ettiklerini açıkladı. Maduro Salı günü başkent Caracas'ta yaptığı açıklamada ilk ön satış seansında 735 milyon dolar toplandığını belirtti ve "Bugün Superman'e bile kafa tutabilecek bir kripto para hayata geçiyor” dedi.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro in La Guaira

Nicolas Maduro

Krizler ülkesi Venezuela kripto dövizin yardımıyla ekonomik sıkıntılardan kurtulmayı umuyor. 19 Mart'a kadar, Petro'ya yatırım yapılabilecek. Venezuela hükümeti her bir Petro'ya ülkenin ham petrol rezervlerinden bir varillik petrolün teminat gösterildiğini duyurdu. Hükümet emisyonun her biri 60 dolardan 100 milyon dijital para birimiyle sınırlandırılacağını açıkladı. Böylece 60 milyar dolar borsa değerli Petro en pahalı on kripto para birimi arasına girecek.

Venezuela yıllardır Devlet Başkanı Maduro ile muhalefet arasındaki iktidar mücadelesine sahne oluyor. Ağır ekonomik krize sürüklenen Venezuela'nın devlet gelirleri son yıllarda petrolün ucuzlaması nedeniyle önemli oranda azalmıştı. Muhalefet, ülkeyi diktatör gibi yönetmek, kötü ekonomik idareyi sürdürmek ve yolsuzluğu önleyememekle suçladığı devlet başkanına karşı protesto gösterileri düzenliyor.

DW, Reuters/AG,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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