 Kraliyet bebeğinin ismi belli oldu | YAŞAM | DW | 27.04.2018
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YAŞAM

Kraliyet bebeğinin ismi belli oldu

23 Nisan'da dünyaya gelen kraliyet ailesinin yeni üyesinin ismi belli oldu. Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine, üçüncü çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.
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İşte İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni prensi

Kensington Sarayı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine çiftinin yeni doğan oğullarına Prens Louis Arthur Charles adı verildi.

İngiliz taht sıralamasında Prens Charles, Prens William, Prens George ve Prenses Charlotte'ın ardından 5. sırada olan prensin resmi unvanı Cambridge Prensi Louis olarak açıklandı.

Küçük prens adını Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dayısı Louis Mountbatten'dan alıyor. Louis Mountbatten IRA'nın 1979'da gemisine düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

UK Royal Baby (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

Louis, İngiltere'de çok popüler bir isim değil. İngiltere ve Galler'de en popüler erkek bebek isimleri sıralamasında Louis şu an için 71. sırada. Ancak Kraliyet bebeğine Louis adının verilmesinin bu durumu değiştireceği tahmin ediliyor.

Pek çok kişi İngiliz kraliyet bebeğinin isminin Arthur olacağını tahmin ediyordu. Ancak Arthur Prens Louis'in ikinci adı oldu. Küçük prensin Babası Prens William'ın da ikinci adı Arthur. Prens Louis'in üçüncü ismi ise dedesi Prens Charles'dan geliyor.

Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine çiftinin üçüncü çocuğu Prens Louis 23 Nisan Pazartesi günü Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çiftin diğer iki çocuğu da aynı hastanede dünyaya gelmişti. 3 kilo 800 gram ağırlıkta olan küçük prensin doğumunda Prens William'ın da hazır bulunduğu açıklanmıştı.

dpa, BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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İşte İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni prensi  

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