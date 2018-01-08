 Kosova′da hapisteki cihatçılara din dersi | DÜNYA | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kosova'da hapisteki cihatçılara din dersi

Kosova'da cezaevlerindeki cihatçılara yönelik "radikallikten arındırma" programı başlatılıyor. Program kapsamında görevlendirilen imamlar radikallik konusunda bilinçlenmeleri için tutuklulara din dersleri verecek.

default

Kosova Adalet Bakanlığı, Kosova İslam Cemiyeti (BIK) ile imamların cezaevlerindeki cihatçılara din dersleri vermesini de kapsayan bir programa ilişkin anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "Mahkûmlar için din derslerini uygulamaya koymanın -mahkûmlar arasında- dini radikalliğin tehlikeleri konusunda bilinçlenmeyi artıracağına inanıyorum" diye konuştu. Güvenlik testinden geçen 20 imamın söz konusu din dersleri için görevlendirilmek üzere seçildiği belirtildi.

Son yıllarda 300'den fazla Kosovalı Suriye ve Irak'taki cihatçılara katılmak üzere ülkelerini terk etmişti. Bunlardan 50'den fazlası bölgede savaşırken hayatını kaybetti.

Ülkelerine geri dönen 100'e yakın Kosovalı cihatçının yaklaşık 80'i ise cezaevinde bulunuyor. Aralarında mahkûm edilenlerin yanı sıra hala hâkim önüne çıkmayı bekleyenler de var. 1.8 milyon nüfuslu Kosova'da halkın büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da yeni kuşak cihatçı tehlikesi: Geri dönen çocuklar

Alman güvenlik birimleri, Irak ve Suriye'ye giden radikal İslamcıların çocuklarından 100'den fazlasının Almanya'ya geri döneceğini tahmin ediyor. Almanya'da yeni bir radikal kuşağın yetişmesinden endişe ediliyor. (08.01.2018)  

‘IŞİD bitse de ideolojisi tehdit olmayı sürdürüyor’

Münih Güvenlik Konferansı, IŞİD’le mücadeleyi masaya yatırdı. Konferansta hilafet ve cihat kavramları üzerinde hararetli tartışmalar yaşandı. (18.02.2018)  

Benzer içerik

IS trainiert Kinder an Waffen

Almanya'da yeni kuşak cihatçı tehlikesi: Geri dönen çocuklar 08.01.2018

Alman güvenlik birimleri, Irak ve Suriye'ye giden radikal İslamcıların çocuklarından 100'den fazlasının Almanya'ya geri döneceğini tahmin ediyor. Almanya'da yeni bir radikal kuşağın yetişmesinden endişe ediliyor.

Syrien Krieg - Rebellen mit IS-Flagge in Aleppo

‘IŞİD bitse de ideolojisi tehdit olmayı sürdürüyor’ 18.02.2018

Münih Güvenlik Konferansı, IŞİD’le mücadeleyi masaya yatırdı. Konferansta hilafet ve cihat kavramları üzerinde hararetli tartışmalar yaşandı.

Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

IŞİD'in 3 yılı: Örgüt şu an hangi noktada? 29.06.2017

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ciddi toprak kaybı yaşayan IŞİD, bundan 3 yıl önce hilafet ilan etti. Örgütün 2014'ten bu yana geçirdiği dönüşümü ve IŞİD'e karşı politikaları Ortadoğu Uzmanı Serhat Erkmen mercek altına aldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çin'den İran'a ticaret için demiryolu hattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştiren Çin İran’a yeni bir demiryolu bağlantısının açılışını yaptı.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 