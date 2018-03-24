 Kosova′da hükümet dağılıyor | AVRUPA | DW | 27.03.2018
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AVRUPA

Kosova'da hükümet dağılıyor

Sırbistan hükümet yetkilisinin Kosova'da gözaltına alınmasının ardından, Sırp partisi Kosova hükümetinden ayrılacağını duyurdu.

Kosovo Verhaftung Marko Djuric (picture-alliance/dpa/AP Images/V. Kryeziu)

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınmasının ardından, Priştine ile Belgrad arasında tansiyon yükseliyor. Kosova'daki Sırp azınlık partisi hükümetten çekileceğini duyurdu. Hükümetin dağılması durumunda Başbakan Ramuş Haradinaj'ın görevi sona erebilir.

Kosovalı Sırp lider Goran Rakiç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Belgrad'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Sırp tarafının hükümetten ve Kosova'daki kurumlardan çekileceğini duyurdu.

Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermediği Djuric bir Sırp buluşmasına katılmak üzere ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelince gözaltına alınmış, ardından da sınırdışı edilmişti.

Djuric'in gözaltına alınması Sırbistan hükümetinde tepki yarattı.

Djuric'in gözaltına alınması Sırbistan hükümetinde tepki yarattı.

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tansiyonun düşürülmesi için Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanıyla görüşecek.

Sırp tarafının çekileceğini açıkladığı hükümette dört bakanı bulunuyor, Kosova parlamentosunda da 10 milletvekiliyle temsil ediliyorlar.

Sırpların çekilmesiyle Başbakan Haradinaj'ın liderliğini yaptığı Kosova'nın Geleceği İçin İttifak'ın parlamentoda bir çoğunluğu kalmayacak. Bu durumda erken seçime mi gidileceği yoksa yeni bir koalisyon hükümeti mi kurulacağı şuan için belirsiz.

Kosova Cumhuriyeti, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti, ancak Belgrad hükümeti Kosova'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunuyor. 2013 yılında iki ülke Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

AP,dpa/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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