 Kosova′da Gülen operasyonu ile ilgili soruşturma | AVRUPA | DW | 31.03.2018
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AVRUPA

Kosova'da Gülen operasyonu ile ilgili soruşturma

Priştina'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen altı kişinin yakalandığı operasyon hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak istihbarat şefi ve içişleri bakanı görevden alınmıştı.

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Priştina'daki Mehmet Akif Koleji öğrencileri, öğretmenlerinin gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili olarak Perşembe günü bir protesto gösterisi düzenledi

Kosova'nın başkenti Priştina'da geçen Perşembe günü Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve özel bir uçakla Türkiye'ye götürülen altı kişinin yakalandığı operasyonla ilgili olarak ülkede soruşturma başlatıldı.

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Kosova'da Gülen yapılanmasına üye oldukları iddia edilen altı Türk vatandaşının sınır dışı edilerek Türkiye'ye götürülmesi üzerine Başbakan Haradinaj, içişleri bakanı ile istihbarat şefini görevden aldı. (30.03.2018)

MİT, Kosova'da yaşayan 6 Türk vatandaşını Gülen yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Kosova güvenlik güçlerinin desteğiyle yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü. (29.03.2018)

Sırbistan hükümet yetkilisinin Kosova'da gözaltına alınmasının ardından, Sırp partisi Kosova hükümetinden ayrılacağını duyurdu. (27.03.2018)

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, "Bugün, altı Türk'ün gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi olayına karışmış olan tüm devlet yapılarında bir soruşturma başlattık" sözleriyle kararı açıkladı.

Başbakan Haradinaj, Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan altı öğretmenin, "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iadesi hakkında Cuma günü de bir açıklama yapmıştı.

Haradinaj, "Bütün operasyon - altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri - benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

HRW ve ABD'den eleştiri

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgüyü HRW altı Türk'ün herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın Türkiye'ye iade edilmelerini bir açıklama yaparak eleştirdi.

Reuters haber ajansının haberine göre örgütün açıklamasında "Kuşku uyandıran gözaltılara ek olarak, bu kişiler ciddi şekilde işkence ile karşılaşabilecekleri bir ülkeye iade edildi" ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie de konuyla ilgili Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak "Şeffaflık ile yargı süreçlerine ve hukukun üstünlüğüne riayet etmek hayati öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Türkiye'ye götürülen altı kişinin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ve Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Kosova İçişleri Bakanlığı, altı kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirmiş ve gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmamıştı.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da perşembe günü yaşanan olayı kınayan bir açıklama yayınladı. Geçerli bir oturma izni olan Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmesinin uluslararası normlara ters düştüğünün belirtildiği açıklamada, bu durumun "hiçbir koşul altında gerçekleşmemiş olması" gerektiği ifade edilmişti.

OHAL bilançosu

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'i sorumlu tutuyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de darbe girişiminden sonra ilan edilen ve halen devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) süresince 50 bin kişi tutuklandı. 20 bin soruşturma yapıldı, 8 bin dava açıldı, 105 bin kişi yargılanıyor. 109 bin kişi kamudaki görevlerinden atıldı, 9 bin kişi ise firari durumda.

DW,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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