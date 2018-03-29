Kosova'da Gülen operasyonu bakan ve istihbarat şefini görevden etti

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen altı kişinin gözaltına alınarak Türkiye'ye götürülmesi nedeniyle istihbarat şefi ile içişleri bakanını görevden aldı.

Olayla ilgili bilgilendirilmediğini belirten Haradinaj, "Bütün operasyon – altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri – benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" dedi.

Görevden alınan İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'nin yerine kimlerin geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Kosova istihbaratının birlikte yürüttüğü operasyonla Gülen yapılanmasına üye oldukları öne sürülen altı kişi Perşembe günü yakalanarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürüldü.

Türkiye'ye götürülen altı kişinin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ve Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Altı kişinin sorgusuna başlandı

AA, altı kişinin sorgusunun başladığını ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktardı.

Kosova makamlarının Perşembe günü verdiği bilgilere göre Türkiye'ye gönderilen altı kişi ülkedeki Gülen yapılanmasına ait başkent Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan öğretmenlerdi. Kosova İçişleri Bakanlığı, 6 kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirirken, gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmadı. Gözaltına alınanlar mahkemeye çıkarılmadan Türk yetkililere teslim edildi.

Perşembe günü açıklama yapan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, ülkenin kurumlarının Kosova'da çalışan yabancı vatandaşları koruyamamasını "hayal kırıklığı içinde" öğrendiğini söyledi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da yaşanan olayı kınayan bir açıklama yayınladı. Geçerli bir oturma izni olan Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmesinin uluslararası normlara ters düştüğünün belirtildiği açıklamada, bu durumun "hiçbir koşul altında gerçekleşmemiş olması" gerektiği ifade edildi.

Sınır dışı haberlerinin gelmesinin ardından isminin gizli tutulmasını isteyerek Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Kosovalı hükümet yetkilisi, son haftalarda Gülen okullarına ve orada çalışanlara karşı adım atılması için Türk yetkililerden muazzam baskı gördüklerini söylemişti. Kosova hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Gülen okullarını kapatmayı düşünmediklerini duyurmuştu.

Rtr,AP,DHA/DÇÜ,ÖA

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