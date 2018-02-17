 Kosova artık kendi telefon kodunu kullanacak | AVRUPA | DW | 24.03.2018
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AVRUPA

Kosova artık kendi telefon kodunu kullanacak

Bağımsızlığını 2008'de kazanan Kosova'nın bundan böyle kendi uluslararası telefon kodunu kullanacağı bildirildi. Kosova'da şu ana dek Sırbistan, Monako ve Slovenya'nın kodları kullanılıyordu.

Kosova'nın başkenti Priştina'dan bir görüntü

Kosova'nın başkenti Priştina'dan bir görüntü

Kosova'da devlete bağlı telekomünikasyon şirketi, bundan böyle sabit telefon görüşmelerinde Sırbistan'ın uluslararası ülke kodunu kullanmayacaklarını açıkladı. Söz konusu hamle, eski toprağı Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan'ın, Priştine'nin kendi uluslararası telefon kodunu kullanmasına izin vereceğini açıklamasından iki yıl sonra geldi.

Şirketin Cumartesi günü müşterilerine gönderdiği kısa mesajda, "24 Mart'tan itibaren +381 kodu kullanılmayacaktır. Artık +383 kodunu kullanmanız gerekiyor. Lütfen yakınlarınızı ve arkadaşlarınızı bilgilendiriniz" denildi. Mobil operatörlerin de kodları gelecek aylarda değiştirecekleri açıklandı.

Kosova'da şu ana kadar Sırbistan'ın kodunun yanı sıra Monako (+377) ve Slovenya'nın (+386) telefon kodları da kullanıyordu.

1,8 milyonluk nüfusa sahip olan Kosova, bağımsızlığını 2008 yılında ilan etmişti. Bugün 116 ülkenin tanıdığı Kosova, Sırbistan, bazı AB üyesi ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya ve Çin'in itirazlarından ötürü BM üyesi değil.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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