Koreli liderlerden Trump zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi. Önceden kamuoyuna duyurulmayan görüşme, askerden arındırılmış bölgedeki köyün Kuzey Kore tarafından gerçekleşti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, iki saat süren görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'i bir araya getirmesi planlanan zirvenin gerçekleşebilmesi ve Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanması için görüş alış verişinde bulunulduğunu açıkladı. Güney Kore lideri Mun'un görüşmeyle ilgili Pazar günü daha kapsamlı bir açıklama yapacağı duyuruldu. Mun ve Kim geçen ay aynı köyde imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuştu.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirveye Kuzey Kore'nin gösterdiği "bariz düşmanlık" nedeniyle katılmayacağını duyurmuştu. Ancak ABD Başkanı Cuma günü, Kuzey Kore'den gelen yeni açıklamaları olumlu bulduğunu belirterek zirvenin planlandığı tarihte yapılabileceğini belirtmişti. Trump, ABD ve Kuzey Kore'nin bu doğrultuda "verimli görüşmeler" gerçekleştirdiğini söylemişti.

Amerikan Politico dergisi, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan 30 kişilik bir ekibin bu hafta sonu Singapur'a gitmek için hazırlandığını bildirmişti.

Mun, ABD'de Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye dönmüştü. 1953 yılında Kore Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasının imzalandığı sınır köyü olan Panmunjom'daki görüşmenin ardından yayınlanan fotoğraflarda Mun, Kuzey Kore lideri Kim ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile tokalaşırken görüldü. İki ülke arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynayan Kim Yo-jong, Şubat ayındaki Kış Olimpiyatları sırasında Güney Kore'ye giden Kuzey Kore heyetine de öncülük etmişti.

DW,AP,rtr/CÖ,HS

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