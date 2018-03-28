 Kore yarımadasında zirve 27 Nisan′da | DÜNYA | DW | 29.03.2018
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DÜNYA

Kore yarımadasında zirve 27 Nisan'da

Güney ve Kuzey Kore liderlerinin 27 Nisan'da buluşacakları açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim, Çin ziyareti sırasında nükleer silahsızlanmayı görüşebileceklerini duyurmuştu.

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Görüşme sınır köyü Panmunjom'da gerçekleştirildi.

Güney ve Kuzey Kore temsilcileri Nisan ayında yapılması öngörülen zirvenin ön hazırlıklarını görüşmek üzere sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi. Kuzey Kore heyetinde Barışçı Yeniden Birleşme Komitesi üyeleri de yer aldı.

Buluşmada 27 Nisan'da Panmunjom'da yapılması kararlaştırılan Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae ile Kuzey Kore Devlet başkanı Kim Jong Un arasındaki zirvede ele alınacak konular görüşüldü.

Moon muhtemel bir buluşmada iki Kore devleti arasındaki ilişkileri iyileştirme ve Kuzey Kore'nin nükleer programından kademeli olarak vazgeçme imkânlarını görüşmek istediğini söylemişti. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Kim hafta sonunda Çin'e yaptığı sürpriz ziyaret sırasında nükleer silahsızlanma arzusunda olduğunu belirtmişti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri yüzünden gerilen ikili ilişkilerde son aylarda yumuşama kaydedilmiş, Kuzey Kore'nin şubat ayındaki Pyoengchang Kış Olimpiyatlarına üst düzey heyet göndermesinden sonra taraflar zirve buluşması yapılmasını kararlaştırmıştı.

Panmunjom'daki buluşmada Kuzey Kore heyetine başkanlık eden Ri Son Gwon, "son 80 günde eşi görülmedik tarihi gelişmelerin kaydedildiğini" ve "zirve sonuçlarının ulusun arzu ve umutlarını karşılaması umudunda olduklarını" söyledi.

Peking China Nordkorea Gespräche Xi Jinping Kim Jong Un

Kim Jong Un ilk yurtdışı ziyaretini bu hafta içerisinde Çin'e yapmıştı.

65 yılda iki zirve

Kuzey Kore yönetiminin Pekin, Seul, Washington ve muhtemelen Moskova ve Tokyo ile ayrı ayrı görüşerek muhataplarının ortak cephe kurmasını önlemeye çalıştığı tahmin ediliyor. Siyasi gözlemciler tarafından Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki Çin ile yeniden yakınlaşmasının Güney Kore ve ABD karşısındaki pozisyonunu güçlendirme girişimi olabileceği belirtiliyor.

Kim Jong Un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde nükleer program nedeniyle uygulanan yaptırımları yumuşatma imkânlarının da ele alınmış olabileceği belirtiliyor.

İki Kore devletinin liderleri Kore Savaşının sona erdiği 1953 yılından bu yana sadece iki kez bir araya gelmişlerdi. Seul, Pyongyang, Washington üçgenindeki temaslarda önemli ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı kestirilemiyor.

Kuzey Kore'nin diyalog arayışı başlatmadan önce nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine hız vermesi bölge ülkeleriyle ABD tarafından provokasyon olarak nitelenmişti. Kim Jong Un'un ağır yaptırımların yükünü azaltıp ülke ekonomisini düzeltmek için taktik değiştirmiş olabileceği ifade ediliyor.

Kim'in gerçek niyeti kestirilemiyor

Güney Kore kaynaklarınca Kim'in Trump ile yapmayı planladığı zirvede nükleer silahsızlanmayı gündeme getirebileceği belirtilmekle birlikte Kuzey Kore yönetiminden henüz zirveyle ilgili kesin bir açıklama gelmedi.

Siyasi gözlemciler Pyongyang'ın yıllarca silah geliştirmeye ağırlık verdikten sonra nükleer silahsızlanmaya razı olup rejimde köklü değişiklik yapabileceğinden şüpheliler. Kuzey Kore son 20 yıldır dış baskıyı azaltıp, acilen ihtiyaç duyduğu yardımı alabilmek için silahsızlanma görüşmelerine yanaşmak, ancak nükleer programını da gizliden gizliye sürdürmekle itham edilmekteydi.

Güney Kore heyetinin Mart ayı başlarında Pyongyang'a yaptığı ziyarette Kuzey Kore liderinin Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile buluşması kararlaştırılmış ve Kim Pyoengchang Olimpiyatlarına yolladığı kız kardeşi kanalıyla da görüşme isteğini bir kez daha Moon'a iletmişti.

Yakınlaşma sembolü olarak ünlü pop sanatçılarından oluşan bir Güney Kore topluluğu hafta sonunda Pyongyang'da konser verecek.

DW,AP,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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