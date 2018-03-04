 Kore yarımadasında tarihi zirve kararı | DÜNYA | DW | 06.03.2018
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DÜNYA

Kore yarımadasında tarihi zirve kararı

Nükleer silahları nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerinin hedefi olan Kuzey Kore'nin lideri Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Koreli mevkidaşı ile gelecek ay düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Kim Jong Un, Güney Kore delegasyonu ile birlikte

Kim Jong Un, Güney Kore delegasyonu ile birlikte

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore'nin lideri Moon Jae In gelecek ay düzenlenecek bir zirvede bir araya gelme kararı aldı.

Zirve kararına ilişkin açıklama, Güney Kore lideri Moon'un güvenlik danışmanı Chung Eui Yong tarafından yapıldı. Chung, tarihi zirvenin iki ülkenin sınırında yer alan Panmunjom köyünde yapılacağını duyurdu. Zirve, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak. İki ülke arasında son zirve 2007 yılında Roh Moo-Hyun'un iktidarı döneminde yapılmıştı.

Kim Jong Un, Güney Kore delegasyonu ile birlikte

Kim Jong Un, Güney Kore delegasyonu ile birlikte

Zirve kararı, Seul'den bir heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile dün yaptığı görüşmenin ardından alındı. Kim'in Güney Kore'den beş temsilciyi ağırladığı görüşme, 2011'de göreve gelen Kuzey Kore liderinin yarımadanın güneyinden üst düzey yetkililerle ilk buluşması olarak kayıtlara geçmişti.

Seul'den yapılan açıklamada zirve kararının yanı sıra iki ülke arasındaki askeri gerginlikleri dindirmek için iki lider arasında acil hat kurulması için uzlaşıldığı belirtildi. İki liderin ilk görüşmeyi zirve öncesi yapacağı açıklandı.

Zirve kararı, geçtiğimiz ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında yürütülen görüşmelerin ardından geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızkardeşi Kim Yo Jong, Olimpiyatlar sırasında diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Pyongyang'dan güvence talebi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerginlik yaratan konuların başında Pyongyang yönetiminin nükleer silahları yer alıyor. Güney Kore liderinin güvenlik danışmanı Chung, güvenliği konusunda güvence verilmesi durumda Pyongyang'ın nükleer silah sahibi olmak için bir neden görmediği mesajını kendilerine ilettiğini belirtti.

Pyongyang'ın ayrıca Washington'la diyaloğa hazır olduğu belirtildi. ABD ile görüşmelerin başlaması durumunda Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü verdiği aktarıldı.

Seul'den yapılan açıklamalar Kuzey Kore tarafından doğrulanırsa, Kim Jong Un liderliği altında Kuzey Kore ilk kez nükleer silahlarından vazgeçmek için müzakeye istekli olduğunu dile getirmiş olacak. 

1953 yılında sonra eren Kore Savaşı sonrası barış anlaşmasına imza atılmadığı için iki ülke teknik olarak hala savaşta sayılıyor.

AFP,dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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