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DÜNYA

Kore Yarımadası'nda askeri müzakere kararı

Kuzey ve Güney Kore arasında iki yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi sivil müzakerelerden olumlu sonuç alındı.

Südkorea Nordkorea Gespräche in Panmunjom (Reuters/Korea Pool)

Kuzey ve Güney Kore iki yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen ilk resmi sivil görüşmelerin ardından, üst düzey müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Her iki taraftan yapılan açıklamada "mevcut askeri gerginliklerin aşılması hedefiyle yeniden başlatılan diyaloğun sürüdürülmesinin arzulandığı" belirtildi. Ortak açıklamada iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Südkorea Gespräche zwischen Nord- und Südkorea in Panmunjom (IANS)

Ortak açıklamada iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu

Kuzey Kore Kış Olimpiyatları'na katılmak istiyor

Güney Kore, Güney ve Kuzey Kore sınırında yer alan, ikiye bölünmüş ünlü sınır köyü Panmunjom'daki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildiği belirtildi. Buna göre, atletlerle birlikte üst düzey yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek. Yapılan açıklamada atletler ve üst düzey heyete, Kuzey Koreli taraftarlar, sanatçı ve sporcuların yanı sıra bir taekwondo takımı ve gazeteciler de eşlik edecek. Güney Kore de bunun karşılığında delegasyona gerekli uygun lojistik desteği vereceğini taahüt etti.       

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları 9 Şubat'ta başlayarak 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Reuters/KCNA)

Aileler buluşacak

Güney Kore haber ajansı Yonhap ayrıca Güney Kore'nin sınırın iki tarafında yaşayan parçalanmış ailelerin yeniden biraraya gelmesine imkan verilmesini istediğini duyurdu. Seul yönetimi bu ailelerin Kış Olimpiyat Oyunları esnasında görüşebilmesini önerdi.

1950-53 yıllarında Kore Savaşı sırasında ayrı düşen ve çoğu güneyden yaklaşık 60 bin ileri yaştaki Koreli kuzeydeki yakınlarını görmek istiyor. Bu ailelerin son buluşmaları 2015'te gerçekleşmişti.

Yeni bir savaş endişesi

On yıllardır bölünmüş durumdaki Kore Yarımadası'ndaki iki kardeş ülke arasındaki gerilim son dönemde giderek tırmanmıştı. Ancak 2017'de 20'den fazla füze deneyerek uluslararası alanda yoğun tepki çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl mesajında sürpriz bir şekilde Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve sporcuları Güney Kore'ye gönderme niyetini açıkladı. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından da taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki söz düellosu da kızıştı. Kim'in ABD'yi hedef alan açıklamalarının ardından, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekle tehdit etti. ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim uluslararası alanda da yeni bir savaş ihtimali doğabilieceği endişesiyle dikkatle izleniyor.

RTR/AFP/DPA/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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