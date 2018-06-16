 Kolombiya′da yeni devlet başkanı belli oldu | DÜNYA | DW | 18.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kolombiya'da yeni devlet başkanı belli oldu

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini muhafazakâr aday İvan Duque kazandı. Duque FARC gerillasıyla varılan barış anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu.

Kolumbien Präsidentschaftskandidat Ivan Duque in Bogota (Imago/Agencia EFE)

Kolombiya devlet başkanlığına muhafazakâr politikacı İvan Duque seçildi. Demokratik Merkez'in adayı Duque Pazar günü yapılan ikinci tur oylamayı yüzde 54'lük oy oranıyla kazandı. Solcu aday Gustavo Petro oyların yüzde 42'sini aldı. Duque'nin gerilla örgütleriyle yapılan anlaşmaları gözden geçireceğini duyurmuş olması bakımından seçim sonucu son devlet başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos için ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Mesleği avukatlık olan 41 yaşındaki İvan Duque Kolombiya yakın tarihinin en genç devlet başkanı oldu. Marta Lucia Ramirez de Kolombiya'nın ilk kadın devlet başkanı yardımcılığına seçilmiş oldu.

FARC aday göstermedi

Seçim aynı zamanda uluslararası arenada memnuniyetle karşılanan barış süreciyle ilgili oylama niteliğini de taşımaktaydı. Duque 2016 yılında solcu gerilla örgütü FARC ile imzalanan barış anlaşmasında değişikliğe gidileceğini, diğer gerilla örgütü ELN ile ise barış görüşmesi yapmayacağını duyurmuştu.

İvan Duque eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe'nin çizgisini izliyor. Barış sürecine karşı çıkan Uribe 50 yılı aşkın süredir devam eden Kolombiya'daki kanlı anlaşmazlık sırasında acımasızca suç işleyen silahlı gruplarla işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Kolombiya'da devlet başkanlığı görevi iki dönemle sınırlı olduğundan Santos oylamaya katılamamıştı. Siyasi partiye dönüşen gerilla örgütü FARC devlet başkanlığı seçiminde aday göstermedi. FARC'ın eski lideri Rodrigo Londono Echeverri sağlığıyla ilgili nedenlerden ötürü seçime katılmayacağını duyurmuştu.

DW,epd/AG,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı

Devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı. (16.06.2018)  

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. (12.03.2018)  

Eski gerilla örgütü FARC seçimlere katılıyor

Kolombiya'da silahlara veda eden eski gerilla organizasyonu FARC siyasete ilk adımını atıyor. FARC, Pazar günü 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlere katılacak. (10.03.2018)  

Benzer içerik

Kolumbien ELN-Kämpfer

Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı 16.06.2018

Devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Kolumbien Wahlen

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti 12.03.2018

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.

Kolumbien ELN Rebellen

Kolombiya'da iç barış umudu 22.01.2018

FARC ile barış imzalayan Kolombiya hükümeti, ülkedeki son aktif gerilla örgütü ELN ile de barış görüşmelerini yeniden başlatmayı umuyor. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, görüşmelere yeşil ışık yaktı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

Suudi koalisyonu Yemen'de Hudeyde için savaşıyor

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Hudeyde’nin kontrolünü tamamen ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. Le Figaro gazetesi Fransız birliklerinin de operasyona destek verdiğini iddia etti. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 