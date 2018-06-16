Kolombiya'da yeni devlet başkanı belli oldu

Kolombiya devlet başkanlığına muhafazakâr politikacı İvan Duque seçildi. Demokratik Merkez'in adayı Duque Pazar günü yapılan ikinci tur oylamayı yüzde 54'lük oy oranıyla kazandı. Solcu aday Gustavo Petro oyların yüzde 42'sini aldı. Duque'nin gerilla örgütleriyle yapılan anlaşmaları gözden geçireceğini duyurmuş olması bakımından seçim sonucu son devlet başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos için ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Mesleği avukatlık olan 41 yaşındaki İvan Duque Kolombiya yakın tarihinin en genç devlet başkanı oldu. Marta Lucia Ramirez de Kolombiya'nın ilk kadın devlet başkanı yardımcılığına seçilmiş oldu.

FARC aday göstermedi

Seçim aynı zamanda uluslararası arenada memnuniyetle karşılanan barış süreciyle ilgili oylama niteliğini de taşımaktaydı. Duque 2016 yılında solcu gerilla örgütü FARC ile imzalanan barış anlaşmasında değişikliğe gidileceğini, diğer gerilla örgütü ELN ile ise barış görüşmesi yapmayacağını duyurmuştu.

İvan Duque eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe'nin çizgisini izliyor. Barış sürecine karşı çıkan Uribe 50 yılı aşkın süredir devam eden Kolombiya'daki kanlı anlaşmazlık sırasında acımasızca suç işleyen silahlı gruplarla işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Kolombiya'da devlet başkanlığı görevi iki dönemle sınırlı olduğundan Santos oylamaya katılamamıştı. Siyasi partiye dönüşen gerilla örgütü FARC devlet başkanlığı seçiminde aday göstermedi. FARC'ın eski lideri Rodrigo Londono Echeverri sağlığıyla ilgili nedenlerden ötürü seçime katılmayacağını duyurmuştu.

DW,epd/AG,BÖ

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