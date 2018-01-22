 Kolombiya′da seçim öncesi barış sağlanamadı | DÜNYA | DW | 16.06.2018

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DÜNYA

Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı

Devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Kolumbien ELN-Kämpfer (Getty Images/AFP/L. Robayo)

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde, hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yapılan beşinci tur barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Küba'nın başkenti Havana'da yapılan müzakerelerle ilgili olarak taraflar ortak bir açıklama yaptı. Taraflar arasında yakınlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada ancak "yeni ve daha iyi bir ateşkes" için müzakerelere 25 Haziran'da devam edileceği belirtildi.

Kolombiya'da halk pazar günü devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidecek. İlk turda en çok oyu yüzde 39 ile sağ muhafazakar Demokratik Merkez partisinin 41 yaşındaki adayı Ivan Duque almıştı. Duque kazanması halinde 2016 yılında FARC ile sağlanan barış anlaşmasını yeniden ele almayı vaat etmişti. Duque henüz silah bırakmamış olan ELN ile barış görüşmelerine ise karşı çıkıyor.

Kombo Kolumbien Stichwahl - Gustavo Petro und Ivan Duque

Gustavo Petro ve Ivan Duque (sağda)

İkinci tura kalmayı başaran diğer aday ise solcu Gustavo Petro. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan anlaşmayı destekleyen Petro, ELN ile de benzer bir anlaşma imzalanmasından yana. Petro ilk turda yüzde 25'lik bir oy oranı yakalamıştı.

Kolombiya'da ELN seçimler nedeniyle Cuma gününden Salı gününe kadar tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Ağustos ayına kadar görevini sürdürecek olan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC ile imzalanan anlaşmanın bir benzerini ELN ile de imzalamak istiyor. Tarihi barış anlaşması 2016 yılında Havana'da imzalanmış, FARC silah bırakarak kendini yasal siyasi partiye dönüştürmüştü.

Kolombiya'da 1964 yılından bu yana ordu, Marksist gerilla grupları ve sağ paramiliter örgütler arasında yaşanan çatışmalarda 260 binden insan hayatını kaybetti. 7 milyon kişi şiddet nedeniyle yerinden olurken 60 bin kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

AFP/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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