  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kolombiya'da iç barış umudu

FARC ile barış imzalayan Kolombiya hükümeti, ülkedeki son aktif gerilla örgütü ELN ile de barış görüşmelerini yeniden başlatmayı umuyor. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, görüşmelere yeşil ışık yaktı.

Kolumbien ELN Rebellen (Reuters/F. Rios)

Kolombiya'da hükümet kuvvetleriyle gerilla örgütü .Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes ilan edilmesi ihtimali belirdi. Devlet başkanı Juan Manuel Santos ülkedeki son faal gerilla örgütü ile ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma imkânlarını araştırmak üzere özel temsilcisi Gustavo Bell'in Ekvador'a gönderdi. Santos Twitter hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin ricası üzerine özel temsilcisini Quito'ya gönderdiklerini bildirdi.

Solcu gerilla örgütü ELN de bir yıl önce Ekvador'un başkenti Quito'da başlatılan barış görüşmelerini sürdürmeye hazır oldukları mesajını verdi. Açıklamada ELN heyetinin yeniden ateşkes ilanı ve barış görüşmelerine devam edilebilmesi için görüşmeye hazır olduğu belirtildi. 1960'llı yılların ortalarında kurulan gerilla örgütünün 2 bin dolayında militanının olduğu tahmin ediliyor.

Kolumbien ELN Rebellen (Reuters/F. Rios)

Sosyal adaletsizliğin ağır bilançosu

Kolombiya hükümeti ile örgüt arasında kararlaştırılan ilk ateşkesin süresi 9 Ocak'ta dolmuş ve sürenin uzatılması için anlaşma sağlanması mümkün olmamıştı.

Sürenin dolmasından hemen sonra ELN öncelikle petrol boru hatlarıyla askeri tesislere saldırı düzenlemiş ve saldırılarda en az dört Kolombiyalı ordu mensubu öldürülmüştü. Bunun üzerine Devlet Başkanı Santos barış görüşmelerine süresiz ara verildiğini duyurmuştu. Hafta sonunda cereyan eden çatışmalar sırasında bir gerilla örgütü komutanının öldürüldüğü açıklandı.

Barış görüşmelerinin şimdiye kadarki en önemli sonucu ELN'in faaliyet gösterdiği bölgelerdeki şiddet olaylarının azalması olmuştu. Kolombiya hükümeti 2016 yılının Aralık ayında gerilla örgütü FARC ile kapsamlı barış anlaşması imzalamıştı.

Kolombiya yönetimi ile gerilla örgütleri ve asi grupları arasındaki çatışmalar 1960'larda toprak anlaşmazlıkları ve sosyal adaletsizlik yüzünden patlak vermişti. Bu süre zarfında 340 bin kişi öldürülmüş, en az 7 milyon Kolombiyalı da topraklarından sürülmüştü.

DW/epd/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

2018'de Latin Amerika: Popülistler zafer yolunda

2018'de en az yedi Latin Amerika ülkesi sandık başına gidecek. Ne var ki Uta Thofern'e göre bu seçim yılı bölge için geride kalan yıldan daha parlak perspektifler getirmeyecek. (27.12.2017)  

FARC lideri cumhurbaşkanlığı için aday

Siyasi parti olarak varlığını sürdürme kararı alan FARC'ın lideri Rodrigo Londono'nun önümüzdeki seçimlerde Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı için aday olacağı açıklandı. (01.11.2017)  

Kolombiya'da silahlar susuyor

Kolombiya yönetimiyle ülkedeki son gerilla örgütü ELN arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. 50 yıldır süren silahlı mücadelede yüz binlerce Kolombiyalı can vermişti. (01.10.2017)  

Benzer içerik

Kolumbien ELN Rebellen

Kolombiya'da silahlar susuyor 01.10.2017

Kolombiya yönetimiyle ülkedeki son gerilla örgütü ELN arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. 50 yıldır süren silahlı mücadelede yüz binlerce Kolombiyalı can vermişti.

Screenshot Twitter DefensoriaCol

Kolombiya'da kaçırılan gazeteciler serbest 24.06.2017

Kolombiya'da geçen günlerde Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan iki Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı.

Kolumbien ELN National Liberation Army Rebellen

Kolombiya ELN ile de barış süreci başlatıyor 11.10.2016

Kolombiya hükümeti, FARC gerillalarıyla başlatılan barış sürecinin ardından ülkenin ikinci büyük isyancı grubu ELN ile de doğrudan barış görüşmelerine başlıyor. Görüşmelerin başlangıç tarihi 27 Ekim.

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirleyici olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +