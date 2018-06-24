 Koalisyonun zirvesi iltica krizine çözüm arayacak | ALMANYA | DW | 26.06.2018

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ALMANYA

Koalisyonun zirvesi iltica krizine çözüm arayacak

Almanya'da koalisyon ortakları, iltica politikasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlığı görüşmek üzere bir araya geliyor. Merkel ulusal önlemler yerine bütün AB ülkelerinin onaylayacağı çözümler bulunmasını istiyor.

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Horst Seehofer ve Angela Merkel'in lideri olduğu partiler Hristiyan Birlik'i oluşturuyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) liderleri Berlin'de bir araya gelerek koalisyon içerisinde krize neden olan iltica politikasını görüşecek.

Üçlü zirve öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya mülakat veren eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, iltica anlaşmazlığının koalisyonun dağılmasıyla sonuçlanmasının "Almanya ve Avrupa açısından kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu. "İnsan, bunlar aklını mı kaçırdı, demekten kendini alamıyor. Ben bir sosyal demokrat olarak Angela Merkel'in başbakanlıkta kalmasından yanayım" diyen Gabriel, Merkel'in Almanya'nın ağırlığını Avrupa'da hissettirdiği gibi Avrupa'nın Almanya için önemini kavradığını söyledi.

CDU Genel başkanı Merkel Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi sırasında mülteci adaylarının geri kabulüyle ilgili ikili anlaşmalar sağlamaya çalışacak. CSU Genel Başkanı ve İçişleri bakanı Horst Seehofer başbakan uzlaşma sağlayamadığı takdirde 1 Temmuz'dan itibaren başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş olan yabancıların sınırdan geri çevrilmesine başlanacağını duyurmuştu. Başbakanın iradesi dışında atılacak bu adımın koalisyon hükümetinin dağılmasına yol açabileceği ve AB'nin gelişmesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Kardeş partiler arasındaki hesaplaşma

Horst Seehofer Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta "Avrupa genelinde çözüm bulunmasını samimi olarak arzuladığını, ancak sadece umut ederek yaşanamayacağını" söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Seehofer'in partisi CSU'nun Genel Sekreteri Markus Blume "kimsenin kardeş partiler arasında ayrılık olmasını ya da hükümetin dağılmasını istemediğini" ancak "Avrupa genelinde etkili çözüm bulunamadığı takdirde sınırdan geri çevirmenin alternatifi olamayacağını" belirtti.

Başbakanlıkta yapılacak olan akşam saatlerindeki koalisyon zirvesine parti genel başkanları ve meclis grup başkanları ile başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz katılacak. Hristiyan birlik partileri arasındaki iltica politikasıyla ilgili anlaşmazlık koalisyon ortağı SPD'nin tepkisine yol açıyor. Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil katıldığı bir televizyon programında öncelikle Bavyera partisi CSU'nun oyun bozanlık yaptığını ve bu partinin tek başına aldığı kararların "Avrupa'yı tehlikeye attığını" söyledi. Kllingbeil Horst Seehofer'in başbakanın otoritesi dışına çıkacağına ihtimal vermediğini sözlerine ekledi.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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