 Koalisyon ortakları arasında ″İslam″ tartışması | ALMANYA | DW | 31.03.2018
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ALMANYA

Koalisyon ortakları arasında "İslam" tartışması

İçişleri Bakanı Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" sözleriyle koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında başlayan tartışma sürüyor. CSU'lu Dobrindt, partisinin bu konudaki görüşünü değiştirmeyeceğine işaret etti.

Berlin Bundestag Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Wolfgang Schäuble

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" şeklindeki sözleri koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında görüş ayrılığı yarattı.

Alman Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. CDU'lu politikacı Schäuble, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta, "Tarihini gidişine engel olamayız. İslam'ın artık Almanya'nın bir parçası haline gelmesi durumuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor" dedi. Schäuble, ancak Müslümanların da, Müslüman gelenekleriyle şekillenen bir ülkede yaşamadıklarının bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in "İslam Almanya’ya ait değildir" sözlerine Başbakan Angela Merkel'den, muhalefetteki partilerden ve göçmen kuruluşlarından eleştiri geldi. (21.03.2018)

Almanya'da hükümet ortakları arasında İslam tartışması sürüyor. "İslam Almanya’ya ait değil" diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in kendisini bu yüzden eleştirmesine kızgın olduğunu ifade etti. (23.03.2018)

Yeni İçişleri Bakanı Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değildir” şeklindeki sözlerine Başbakan Merkel ve siyasi partilerden sert tepki geldi. Aşırı sağcı AfD ise Seehofer'i kendilerini taklit etmekle suçladı. (16.03.2018)

Ancak CSU Alman Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise Focus dergisine yaptığı açıklamada, "İslam Almanya'ya ait değildir" sözünü tekrarladı. "İslam Almanya'ya ait" sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün "uyuma engel" olduğunu savundu. Göçmenlerin topluma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, bu ülkede Almanları karşılarına alarak yaşamamaları gerektiğini ifade etti.

"CSU tutumundan vazgeçmeyecek"

Dobrindt, bu konuda CDU ile sürekli tartışıp tartışmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine de, CSU'nun görüşünün belli olduğunu söyledi. Dobrindt, "CSU görüşünü değiştirmeyecek, ne de olsa halkın çoğu İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını düşünüyor" sözleriyle yanıt verdi.

Dobrindt, bu tartışma ile toplumda bölünmeye yol açtıkları şeklinde eleştirilere ise itiraz etti. Dobrindt, "Önemli bir çoğunluğun düşüncesini dile getirenler bölünmeye yol açmaz, tam aksine birleştirici olurlar" dedi.

CDU yönetimi, Bavyera eyaletinde sonbaharda yapılacak seçimlere kadar CSU'nun uzlaşmaya yanaşmayan bu tutumunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Kardeş partisi CDU'ya göre daha muhafazakar bir çizgi izleyen CSU'nun sadece Bavyera eyaletinde teşkilatları bulunuyor.

İçişleri Bakanı Seehofer'in göreve başlamasından birkaç gün sonra "İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını" söylemesi tartışmalara yol açmış, Başbakan Angela Merkel de Seehofer'in bu sözüne itiraz etmişti. Almanya'da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor.

"Camilere ülke dışından gönderilen mali desteğe son verilsin"

CDU'lu Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Almanya'daki Müslümanlar ve İslam'a ilişkin tartışmada, camilerin finansmanına dikkat çekti. Spahn, Rhenische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Eğer İslam Almanya'ya ait ise camilerin ülke dışından finansmanına ve tek kelime Almanca konuşmayan imamların Almanya dışından gönderilmesi uygulamasına son verilmeli" dedi.

"Almanya'da Türk ve Arap çok sayıda cami cemaati olmasına rağmen, neredeyse hiç Alman cemaat" yok diyen Spahn, "Eğer camilerdeki cemaat ülke dışından gelen etkilerden bağımsız olabilirse, ancak o zaman uyumun başarıya ulaşacağını" belirtti.

Almanya'da özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve bu kuruluşa bağlı camiler Türkiye'den mali destek alıyor iddiasıyla eleştiriliyor.

dpa,KNA/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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