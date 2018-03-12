Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık | ALMANYA | DW | 13.03.2018

Misyon tamamlandı. Angela Merkel 14 Mart'ta yeniden başbakanlığa seçilecek. Almanya böylece genel seçimden yaklaşık altı ay sonra yeni hükümetine kavuşmuş olacak. Büyük koalisyonun çalışmalarına Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon anlaşması ışık tutacak. Koalisyon anlaşmasında, mülteci ailelerinin birleşmesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ayrılıkları uzun pazarlıklardan sonra giderilebilmişti.

Koalisyon hükümetinin 177 sayfalık koalisyon anlaşmasında konut sıkıntısından istihdam piyasasına kadar birçok konu yer alıyor. Koalisyon anlaşmasında "Almanya'yı yeni bir dinamiğe kavuşturmayı amaçlıyoruz. Kazanımları güvence altına alıp daha da arttırmayı ancak böyle sağlayabiliriz" cümlesi yer alıyor. Ancak bu kez koalisyon anlaşmasında alışılmadan maddeler de göre çarpıyor. İşte Alman hükümetinin yeni programında yer alan beş ilginç ayrıntı:

İhtiyacı olana evde yardımcı

Koalisyon hükümeti yalnız başına çocuk yetiştirenler, hasta akrabalarına bakanlar ve emeklilerin ev işleri yardımından yararlanmalarını sağlayacak. Evini kendi temizleyemeyen ya da devamlı zaman baskısı altında olanların yardımcılarını devlet ödeyecek.

Bağlara özen

Koalisyon anlaşmasında şarapçıları da sevindirecek uygulamalar yer alıyor. Öncelikle "dik" ve "çok dik" yamaçlarda bağcılığın sürdürülebilir kılınması güvence altına alınacak ve Alman şaraplarının isim hakları korunacak.

Olimpik bilgisayar oyunları

Alman hükümeti "elektronik spora" da ağırlık verecek. Bilgisayar oyunlarındaki müsabakaların el ile göz arasındaki koordinasyon açısından taşıdığı önemi vurgulayan büyük koalisyon elektronik sporların olimpik branşlara dahil edilmesine de çalışacak.

Zavallı kurtlar

Alman hükümeti Avrupa Birliği Komisyonu'nun kurtlara tanıdığı korunma statüsünü gözden geçirmesini istiyor. Koalisyon ortakları, insan ve hayvanları koruma amacıyla kurtların ne gibi durumlarda itlaf edilebileceğine karar verecek.

Sağlıklı hazır pizza

Hükümet ortakları halkın sağlıklı beslenmesine de büyük önem atfediyor. Kimse abur cubur yerine daha fazla sebze yemeye zorlanamayacağından, hazır yiyeceklerin hiç olmazsa biraz daha sağlıklı hale getirilmesine çalışılacak. Bunun için "ulusal eksiltme stratejisi" geliştirilecek. Hazır yemeklerdeki şeker, tuz ve yağın azaltılmasına çalışılacak.

Carla Bleiker/DW

© Deutsche Welle Türkçe

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