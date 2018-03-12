 Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık | ALMANYA | DW | 13.03.2018
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ALMANYA

Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık

Alman hükümeti 14 Mart’ta yemin ederek göreve başlayacak. Hükümet ortaklarının imzaladığı koalisyon anlaşmasında bu kez evdeki temizlik işlerinden abur cubur alışkanlığına dek ilginç ayrıntılar yer alıyor.

Deutschland Unterzeichnung Koalitionsvertrag (picture-alliance/dpa/AA/E. Basay)

Misyon tamamlandı. Angela Merkel 14 Mart'ta yeniden başbakanlığa seçilecek. Almanya böylece genel seçimden yaklaşık altı ay sonra yeni hükümetine kavuşmuş olacak. Büyük koalisyonun çalışmalarına Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon anlaşması ışık tutacak. Koalisyon anlaşmasında, mülteci ailelerinin birleşmesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ayrılıkları uzun pazarlıklardan sonra giderilebilmişti.

Koalisyon hükümetinin 177 sayfalık koalisyon anlaşmasında konut sıkıntısından istihdam piyasasına kadar birçok konu yer alıyor. Koalisyon anlaşmasında "Almanya'yı yeni bir dinamiğe kavuşturmayı amaçlıyoruz. Kazanımları güvence altına alıp daha da arttırmayı ancak böyle sağlayabiliriz" cümlesi yer alıyor. Ancak bu kez koalisyon anlaşmasında alışılmadan maddeler de göre çarpıyor. İşte Alman hükümetinin yeni programında yer alan beş ilginç ayrıntı:

Deutschland Polen Eine Putzfrau packt aus

İhtiyacı olana evde yardımcı

Koalisyon hükümeti yalnız başına çocuk yetiştirenler, hasta akrabalarına bakanlar ve emeklilerin ev işleri yardımından yararlanmalarını sağlayacak. Evini kendi temizleyemeyen ya da devamlı zaman baskısı altında olanların yardımcılarını devlet ödeyecek.

Deutschland BdT Thüringer Weinanbaugebiet

Bağlara özen

Koalisyon anlaşmasında şarapçıları da sevindirecek uygulamalar yer alıyor. Öncelikle "dik" ve "çok dik" yamaçlarda bağcılığın sürdürülebilir kılınması güvence altına alınacak ve Alman şaraplarının isim hakları korunacak.

Super Mario Maker - Screenshot

Olimpik bilgisayar oyunları

Alman hükümeti "elektronik spora" da ağırlık verecek. Bilgisayar oyunlarındaki müsabakaların el ile göz arasındaki koordinasyon açısından taşıdığı önemi vurgulayan büyük koalisyon elektronik sporların olimpik branşlara dahil edilmesine de çalışacak.

Wolfshybride: halb Wolf/halb Hund

Zavallı kurtlar

Alman hükümeti Avrupa Birliği Komisyonu'nun kurtlara tanıdığı korunma statüsünü gözden geçirmesini istiyor. Koalisyon ortakları, insan ve hayvanları koruma amacıyla kurtların ne gibi durumlarda itlaf edilebileceğine karar verecek.

BdT mit Deutschlandbezug Polizei prüft Pizza-Stalking

Sağlıklı hazır pizza

Hükümet ortakları halkın sağlıklı beslenmesine de büyük önem atfediyor. Kimse abur cubur yerine daha fazla sebze yemeye zorlanamayacağından, hazır yiyeceklerin hiç olmazsa biraz daha sağlıklı hale getirilmesine çalışılacak. Bunun için "ulusal eksiltme stratejisi" geliştirilecek. Hazır yemeklerdeki şeker, tuz ve yağın azaltılmasına çalışılacak.

Carla Bleiker/DW

© Deutsche Welle Türkçe

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