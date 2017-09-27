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DÜNYA

"Kayıp" başbakan İngiltere'de bulundu

Tayland'ın yolsuzluğu önlemediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak kısa süre önce ülkeyi terkeden eski başbakanı Yinglak Şinavat'ın İngiltere'de olduğu açıklandı.

Yingluck Shinawatra Premierministerin Thailand (picture-alliance/dpa/NARONG SANGNAK)

Taylan'daki askeri hükümet, salı günü yaptığı açıklamada hakkında beş yıl hapis cezası bulunan eski başbakan Yinglak Şinavat'ın İngiltere'ye kaçtığının teyit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, kısa süre önce nerede olduğu bilinmeyen eski başbakanın, 2017 Eylül ayından bu yana Birleşik Kralık'ta olduğunun bazı hükümet yetkilileri tarafından bilindiği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şinavat'ın Londra'da olduğu bilgisini teyit ettiği belirtildi.

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Vergi gelirlerini israf etmekle suçlanan Tayland'ın eski başbakanı Yingluck Şinavatra hakkında tutuklama kararı çıkarıltıldı. Şinavatra, yargılandığı davanın cuma günü yapılan karar duruşmasına gitmemişti. (25.08.2017)

2017 Ağustos ayında Tayland'dan çıkan 50 yaşındaki eski başbakan Şinavat hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı. Eski başbakan ülkede olmadığı süre zarfında gıyabında yargılanmış ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şinavat'ın geçerli bir pasaportu olmadan ülkeyi nasıl terkkettiği ise hala netlik kazanmadı. Pasaportları geçersiz kılınan eski başbakanın farklı bir ülke pasaportu kullandığı tahmin ediliyor.

Taylan'ın 2011 yılında ilk kadın başbakanı olan Yinglak Şinavat, ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan pirinç sübvansiyonuyla ilgili yolsuzluğa karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor.

2014'teki darbeyle iktidardan indirildikten sonra söz konusu dava kapsamında yargılanmaya başlayan Yinglak Şinavat hakkındaki iddiaları reddederek, cuntayı siyasi cadı avıyla suçluyor.

DW/dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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