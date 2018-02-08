 Kati Piri: Öncelik insan hakları olmalı | AVRUPA | DW | 08.02.2018
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AVRUPA

Kati Piri: Öncelik insan hakları olmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Varna'daki Türkiye zirvesine katılacak AB liderlerine AP olarak şu mesajı vermek istediklerini söyledi: Türkiye-AB ilişkilerinde öncelik insan hakları olmalı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Türkiye'de İnsan Haklarının Mevcut Durumu" başlıklı karar tasarısının AP'de oylandığı oturumdan önce Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Deutsche Welle Türkçe: Avrupa Parlamentosu (AP) neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?

Piri: Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik. Türk hükümeti 'Sadece AB tam üyeliğini konuşmayı kabul ederiz" dese de biz bu konuda henüz hiçbir adım görmedik.

Bu kararla Mart ayında yapılacak Türkiye-AB mini zirvesine ne gibi mesajlar gönderiyorsunuz?

Piri: Bugün kabul edilen kararda OHAL uygulaması gibi yapısal sorunlara vurguda bulunuyor ama aynı zamanda da dokunaklı bazı bireysel vakaları gündeme getiriyoruz. Zor bir dönemden geçen Türkiye toplumuyla dayanışmamızı göstermek istiyoruz. AB liderlerine de insan hakları konusunun Türkiye-AB ilişkilerinde öncelik olarak kalması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili tutumu nedir?

Piri: Herkes Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı olduğunu kabulleniyor. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

 

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