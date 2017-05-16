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YAŞAM

Katar şeyhinin mücevherleri Venedik'te çalındı

Venedik'teki bir müzede sergilenen Katar şeyhine ait koleksiyondan değerli Hint mücevherlerinin çalındığı bildirildi.

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Venedik'teki Palazzo Ducale'de sergilenen değerli mücevherleri çalan hırsızların kayıplara karıştığı bildirildi. Hırsızların serginin son gününde altın bir broş ve bir çift küpeyi kaparak kalabalığın arasına karıştıkları ve kaçmayı başardıkları bildirildi.

Venedik Emniyet Müdürü Vito Gagliardi, hırsızların teknolojik açıdan oldukça donanımlı olduklarını ve alarmın devreye girmesini geciktirmeyi başardıklarını söyledi.

Venedig Juwelendiebstahl Al Thani Sammlung

Venedik'teki soygun serginin son gününde gerçekleşti

Venedik'in en ünlü müzelerinden biri olan Palazzo Ducale'de (Dükler Sarayı) sergilenen ''Babür ve Mihracelerin Hazineleri'' isimli sergiden çalınan parçaların ''El Tani Koleksiyonu''ndan olduğu açıklandı.

Paha biçilmez koleksiyon, Katar Şeyhi Hamad bin Abdullah El Tani'nin seyahatleri sırasında edindiği Hint mücevherlerinden oluşuyor.

AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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