  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Katar'ı kızdıran harita değiştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde Katar'ın yer almadığı harita indirildi.

Katar Doha im Nebel (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Abu Dabi Louvre Müzesi, çocuk bölümüne asılan bir harita ile gündemde. Müzede sergilenen bir haritada, Katar'ın yer almaması müzeyi eleştirilerin hedefi haline getirmişti.

Haritadaki hatayı fark eden Katar'ın Müzeler Dairesi Yöneticisi Al Mayassa el Thani oldu. Thani, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Tarih boyunca müzeler referans kaynakları olmuştur. İnsanlar müzeleri bilgi edinmek ve dünya kültürleri hakkında sergilenen objeleri keşfederek öğrenmek için ziyaret eder. Müze kavramı Abu Dabi için yeni olsa da, Louvre Müzesi kesinlikle bunu kabul etmeyecektir" yazdı ve haritayı gösteren bir fotoğrafın yer aldığı mesajı paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngilizce yayın yapan The National gazetesi haritanın değiştirildiğini duyurdu. Haberde müzeden yapılan "Hata bir dikkatsizlik sonucu oluştu ve sergilenen haritayı değiştirdik" açıklamasına yer verildi.

Katar'sız harita Katarlı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Bu durum, bazı Katarlılar tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkeyi haritadan silme çabası şeklinde yorumlanmıştı.

Arap yarımadasında tansiyon, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında yer aldığı ülkelerin Haziran ayında Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve yaptırım uygulama kararı alması üzerine yükselmişti. Körfez ülkeleri bu karar gerekçe olarak Katar'ın terörü desteklemesini göstermişti.

AFP,NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Katar krizi ve Türkiye'nin riskli oyunu

Arap ülkeleri Doha'ya yaptırımların bir sonraki aşamasını Kahire'de ele alacak. Türkiye'nin Katar'a desteği ise tüm bölgede hissedilecek sonuçlar doğurabilir. Ankara'nın rolünü, DW Türkçe'den Çağrı Özdemir araştırdı. (04.07.2017)  

Yorum: Bir nefes alınsa da Katar krizinin sonu görünmüyor

Katar karşıtı ittifakın dışişleri bakanlarının Kahire’deki buluşmalarından önce tehditler artsa da, yeni yaptırımlar gelmedi. DW editörü Bachir Amroune, bunun durumun sakinleştiği anlamına gelmediği kanısında. (07.07.2017)  

Katar'dan BAE'ye dava tehdidi

Washington Post'ta yayınlanan istihbarat raporunun ardından Katar, siber saldırıyla suçladığı BAE ve ambargo uygulayan diğer ülkelere karşı hukuki işlem başlatacağını açıkladı. (18.07.2017)  

Benzer içerik

Symbolbild - Katar - Flagge

Washington Post: Katar krizine siber saldırı yol açtı 17.07.2017

Washington Post gazetesinde yayınlanan istihbarat raporunda Katar krizine BAE'nin siber saldırısının yol açtığı iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri suçlamayı reddetti.

USA Außenminister Tillerson trifft Amtskollegen Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani aus Katar

ABD Katar ile terörle mücadele anlaşması imzaladı 12.07.2017

ABD, Katar ile imzaladığı terörle mücadele anlaşmasıyla Arap devletleri arasındaki krizi hafifletmeyi hedefliyor. Ancak Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır anlaşmayı yetersiz buluyor.

Katar - Scheich Tamim bin Hamad Al Thani

Katar Emiri'nden diyalog çağrısı 22.07.2017

Haziran başından beri Körfez'de devam eden krizde ilk kez açıklama yapan el Thani, çözüm için diyalog çağrısında bulundu ve ülkesinin egemenlik haklarının tanınmasına vurgu yaptı.

FOTO-GALERİ

Deutschland Fundbüro am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

Elektrikli testereyle tatile gidilir mi?

Havaalanlarında unutulan eşyalar akıllara ister istemez "insanlar tatilde bununla ne yapacak?" sorusunu getiriyor. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +