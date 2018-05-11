 Katalanlar yeni liderini seçiyor | AVRUPA | DW | 11.05.2018
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AVRUPA

Katalanlar yeni liderini seçiyor

Katalan parlamentosu Cumartesi günü yeni başkanını seçmek için toplanacak. Sürgündeki Katalan siyasetçi Carles Puigdemont adaylıktan vazgeçti. Önerdiği isim olan Quim Torra oldu.

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Puigdemont'un yerine önerdiği Quim Torra

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont'un başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından görev için yeni bir isim devreye girdi. 

Önerdiğimiz linkler

Sürgündeki Katalan siyasetçi Carles Puigdemont, Katalonya'da önümüzdeki hafta başında yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Puigdemont, yerine Madrid yönetiminin kabul edebileceği bir ismi önerdi. (11.05.2018)

İspanya'da Eurovision tartışması yaşanıyor. Nedeni ülkeyi finallerde temsil edecek olan müzisyenlere olan tepki. (10.05.2018)

Katalan Parlamentosu sözcüsü Roger Torrent, Katalan siyasetçi Quim Torra'nın adaylığını parlamentonun Cumartesi günü oylayacağını açıkladı. Siyasi tecrübesi az olan 55 yaşındaki Torra, bağımsızlık yanlısı bir aktivist olarak biliniyor. Katalonya tarihi hakkında kitapları yayınlanan Torra'nın seçilebilmesi için Cumartesi günü yapılacak oylamada mutlak çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Katalan adayın söz konusu çoğunluğu sağlayamaması halinde ise Pazartesi günü ikinci bir oylama yapılacak. İspanyol seçim yasasına göre bu oylamada basit çoğunluğu sağlaması yeterli sayılacak.

Puigdemont Torra'yı önermişti

Geçen ekim ayında Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevden alındıktan sonra hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartılan ve 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınan Katalan siyasetçi Puigdemont, seçimlerde yeniden aday olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Madrid yönetimiyle yaşanan krizi daha da tırmandırmamak adına adaylıktan geri adım attığı tahmin edilen Puigdemont, yerine siyasi çevrelerde ismi pek duyulmamış, Madrid yönetimince kabul edilebilecek bir isim olan Quim Torra'yı önerdi. 

Son yedi ay içinde bölgede hükümet kurmak için beş kez girişimde bulunuldu. Bölgedeki son hükümet, bağımsızlık referandumunun ardından Madrid yönetimi tarafından lağvedilmiş, daha sonraki hükümet kurma girişimlerinde Puigdemont'un da aralarında bulunduğu, ayrılıkçılar tarafından önerilen toplam dört ismin adaylığı, hapiste ya da yurtdışında olmaları nedeniyle mahkemelerce engellenmişti. Hükümet kurma girişimlerinin 22 Mayıs'a kadar başarısız olması halinde seçimler bir kez daha yenilenecek.

DW,rtr/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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