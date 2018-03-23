Katalan lider Puigdemont Almanya′da gözaltına alındı | AVRUPA | DW | 25.03.2018

Katalan lider Carles Puigdemont'un Pazar günü Almanya-Danimarka sınırı üzerinden ülkeye girmesinin ardından Alman polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmeyi eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas ve Schleswig-Holstein eyaletinin emniyet teşkilatı duyurdu. Puigdemont'un tam olarak nerede gözaltında tutulduğuna dair bir bilgi vermeyen avukat Alonso-Cuevillas, Katalan liderin Finlandiya'dan Belçika'ya dönerken gözaltına alındığını açıkladı.

Cuma günü İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti. "Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları sözkonusu.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bir bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve özerk Katalan parlamentosu 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. İspanya hükümeti de aynı gün Katalan parlamentosunu feshetmiş ve eyalette 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Erken seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazanmıştı.

Puigdemont ve eski dört Katalan bakan, Madrid hükümeti tarafından görevden alındıktan sonra Belçika'ya gitmişlerdi.

rtr/BÜ,EC

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