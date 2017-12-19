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DÜNYA

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü tutuklandı

Ankara'da Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili olarak suikastin düzenlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.

Türkei Andrei Karlov (picture alliance/AA/A. Balikci)

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama daha gerçekleşti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan suikastin düzenlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan'ın emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı bildirildi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov öldürülmeden kısa bir önce

Rus Büyükelçi Andrey Karlov öldürülmeden kısa bir önce

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği de Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov’u öldüren kişinin 1994 doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş olduğu ve Ankara Çevik Kuvvet'te çalışan bir polis olduğu açıklanmıştı. 

Türk gezginlerin Rusya’da çektiği fotoğraflardan oluşan serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

  DW/AÜ/HS  

© Deutsche Welle Türkçe

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