Karl Marx’ın 200. doğum günü kutlanıyor

Ünlü Alman filozof, iktisatçı ve sosyolog Karl Marx, doğumunun 200. yıldönümünde doğum yeri olan Trier kentinde anılıyor. Marx'ın doğduğu evde başlayan kutlama etkinliklerinde ilk olarak Almanya'nın en ünlü televizyon sunucularından Günther Jauch tarafından, filozofun doğum belgesi okundu. 1818 tarihli belgenin altında Marx'ın Trier'de belediye başkan yardımcılığı yapan akrabalarından birinin imzası bulunuyor. Tarihi kutlamalara Marx'ın akrabaları da katılıyor. Düşünürün torununun torunu Frédérique Longuet-Marx da Paris'ten gelerek, Marx'ın hayatının ilk 17 yılını geçirdiği Trier'deki etkinliklere katıldı.

Trier'de Karl Marx’ın doğduğu ev

Yeni sergi

Marx’ın doğduğu evde bulunan müze de aylar süren tadilat çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Barok tarzı binada ünlü düşünürün hayatı, eserleri ve etkisini gösteren yeni bir sürekli sergi açıldı. Müze Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakın olan Friedrich Ebert Vakfı tarafından işletiliyor. "Sergi tarihsel ve eleştirel bağlamda Karl Marx ile ilgilenmek için harika imkanlar sunuyor" diyen vakıf başkanı SPD'li politikacı Kurt Beck, serginin ağırlık noktasının Marx'ın bugün de hissedilen etkilerinin tarihçesi olduğunu kaydetti. Beck, "Tabii ki Almanlar olarak, ülkemizin doğusunda Karl Marx'ın ideolojik çerçevesiyle neler yapıldığını unutmuyoruz" şeklinde konuştu.

"Marx demokrasi için değil, diktatörlük için kullanıldı"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de, Marx'ın öğretilerinin 20'nci yüzyılda istismar edildiğini ve demokrasi için değil diktatörlük için kullanıldığını kaydetti. Soğuk Savaş'ın bitmesinden 30 yıl sonra 'nihayet Marx'a biraz daha önyargısız yaklaşılabildiğini' belirten Nahles, "Soğuk Savaş döneminde bakış açımız 'reel sosyalizm' nedeniyle perdelenmişti" ifadesini kullandı ve sosyal demokrasiyi kimsenin Marx kadar etkilemediğini belirtti. Dijitalleşmenin getirdiği devasa teknolojik değişimin ve kısmen insanlık onuruna yakışmayan çalışma şartlarının ışığında Marx'ı bugüne uyarlamak gerektiğini kaydeden Nahles, "Dijital kapitalizm ile Marx'ı daha yakından incelemek yararlı olacaktır" şeklinde konuştu. "Düşünür, filozof, siyasetçi ve bilim insanı Marx" onuruna yapılan etkinliklere katılabilmekten mutluluk duyduğunu belirten SPD lideri, kutlamaların çok büyük boyutta olduğu yönündeki eleştirilerin de yersiz olduğunu belirtti ve "Bence, kutlamalar Marx'ın dünya çapındaki anlam ve önemine yaraşır boyutta" dedi.

Marx için Trier'de cuma akşamı düzenlenen törene Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de katıldı.

Trier'de cuma akşamı yapılan bir törende konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, Marx'ın komünizmin suçlarından sorumlu tutulmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu. "Marx'ı içinde bulunduğu çağın şartları içinde anlamak gerek" diyen Juncker, Marx'ın herkesin tek tip haline getirilmesi için değil, herkese eşit muamele için çaba sarfettiğini hatırlattı.

Çin'in hediye ettiği Karl Marx heykeli törenle açıldı

Kutlamaların en önemli etkinliğini ise Çin'in Trier kentine hediye ettiği Karl Marx heykelinin törenle açılması oluşturmakta. 5,5 metre boyundaki 2,3 tonluk bronz heykel, Çinli sanatçı Wu Weishan'ın imzasını taşıyor. Çin'in Almanya Büyükelçisi Shi Mingde heykeli iki ülke arasındaki "dostane alışverişin göstergesi" olarak niteledi ve heykel ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Büyük Karl Marx'a saygısını sunmayı" istediklerini belirtti.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı SPD'li Malu Dreyer de, Çin'den gelen bu hediyeyi "dostluk ve ortaklık köprüsü" olarak gördüklerini belirtti. Dreyer filozofun daha özenli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve kendisinin "20'nci yüzyılda yapılan zulüm" ile suçlanamayacağını, ama aynı zamanda bir aziz muamelesi de göremeyeceğini kaydetti.

Çin'in hediyesi, yoğun tartışmalardan sonra, 2017 Martında Trier Belediyesi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti.

Heykelin açılış törenine yaklaşık 3 bin kişi katılırken, Almanya için Alternatif (AfD) partisi komünizm kurbanları için düzenlediği sessiz protesto gösterisine 70 kişi, bu gösteriye karşı gösteriye 150 kişinin katıldığı, heykeli destekleyenlerin 300 kişilik bir gösteri yaptığı bildiriliyor.

Dpa/KNA, AÜ/EC

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