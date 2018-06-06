Karikatürist Nuri Kurtcebe tahliye edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla Pazartesi günü tutuklanan Aydınlık gazetesi karikatüristi Nuri Kurtcebe Salı günü denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

Yalova’ya Pazartesi günü giderken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde, hakkında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 14 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Kurtcebe gözaltına alınmıştı. 2015 yılında çizdiği karikatürler sebebiyle 2017 yılında hüküm giyen Kurtcebe karara karşı temyize başvurmuştu.

Avukatı Erdem Akyuz yaptığı açıklamada temyiz talebinin reddedilmesi sonucu 69 yaşındaki karikatüristin tutuklandığını ifade etti. Kurtcebe'nin serbest bırakılması sonrasında Doğan Haber Ajansı'na açıklama yapan Akyuz "İki gün iki gece kalemi, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatürleri sebebiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Musa Kart meslektaşının tutuklanması üzerine "Anlaşılan bu iktidar, karikatüristleri hapis cezaları ile etkisizleştirme düşüncesinden vazgeçmiş değil. 25 Haziran'da mizah anlayışından yoksun bu siyasal iklimin değişeceğini umuyorum ve diliyorum" dedi.

Aydınlık, Cumhuriyet, Hürriyet gibi günlük gazetelerin yanı sıra mizah dergisi Gırgır'da da karikatürleri yayınlanan Nuri Kurtcebe 2001 yılında şair Nazim Hükmet'in Kuvayı Milliye şiirini çizgileştirmişti.

Uluslararası Yazarlar Birliği Pen'in İngiliz birimi English Pen için hazırlanan "Türkiye’de Can Çekişen İfade Özgürlüğü: OHAL’de Yazarlar, Yayıncılar ve Akademisyenlerle İlgili Hak İhlalleri" başlıklı rapora göre Türkiye'de Erdoğan’ın göreve başladığı 2014 yılı içinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 682, 2015 yılı içinde 7 bin 216 ceza soruşturulması açılırken bu sayı 2016 yılında ise çok ciddi bir artışla 38 bin 254'e yükseldi.

DW,AFP/MY,HS

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