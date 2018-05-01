 Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli | TÜRKİYE | DW | 09.05.2018
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TÜRKİYE

Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlatırken "Anadilde eğitim" şart dedi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoglu bei Wahlkampaqne der Glückspartei (Saadet) (DW/H. Köylü)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçmenin karşısına "Geleceğin için değiştir" sloganıyla çıkacak. İlk mitingini memleketi Sivas'ta yapacak Karamollaoğlu, Diyarbakır'da da Kürt seçmenlerle buluşacak.

"Anadilde eğitim" şart diyen Karamollaoğlu, en büyük hedefini "Türkiye'deki kutuplaştırmayı sonlandırmak" olarak açıkladı. Karamollaoğlu'na göre Türkiye'de adalet kurumunun baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor.

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24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin AKP tabanına ulaşma potansiyeli muhalefetin gözünü bu küçük partiye çevirdi. Son 16 yıldır mecliste temsil edilmeyen parti, ittifak görüşmelerinin gündeminde. (24.04.2018)

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor. (01.05.2018)

AKP-MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı dört muhalefet partisi birlikte hareket etmek için anlaştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kuruyor. HDP ise ittifak dışında kaldı. (02.05.2018)

Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gazetecilerle biraraya gelen Karamollaoğlu kampanya boyunca Twitter'ı etkin bir şekilde kullanmayı planladığını söyledi. "Değiştir" etiketiyle paylaşımlarda bulunacak Karamollaoğlu, kampanyanın ana sloganının da "Geleceğin için Değiştir" olacağını açıkladı.

"Kürt sorununu çok önemsiyoruz"

Kendisini "İslamcı değil Müslümanım" diye tanımlayan, 'din düşmanlığı' algısına yöneltilmediği sürece 'laiklikle' hiçbir sorununun olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, seçmene mesajlarını "Türkiye'de en büyük sorun kamplaşma, kutuplaşma. Adalete hukuka hiç güven kalmadı. Meclis saf dışı bırakılıyor. Kürt sorunu çok önemsiyoruz. Ülkede barış ve uzlaşma, güçlü ekonomi istiyoruz" başlıkları altında verdi.

Karamollaoğlu, partisinin Kürt seçmenleri kucaklamaya, Kürt sorununa yakından eğilmeye kararlı olduğunu açıkladı. Kürt sorunuyla ilgili yaptıkları çalışmayı Diyarbakır'da açıklayacaklarını ve Kürt adaylara milletvekili listelerinde yer vereceklerini anlatan Karamollaoğlu HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajını aşacağı yönünde güçlü bir kanaati olduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu "Yüzde 10 barajı HDP için değil bizim için konulmuştu. Bu yüzden CHP ve İYİ Parti ile ittifak yolu açıldı. HDP'ye karşı bir tavrımız yok. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diye konuştu.

Diyarbakır'da en çok anadilde eğitim konusunun tartışıldığını söyleyen Karamollaoğlu, Kürtçe eğitimi meşru bir hak gördüklerine vurgu yaptı.

Demirtaş'ı ziyaret

Karamollaoğlu, kendisinin de tıpkı CHP'li Muharrem İnce gibi HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edebileceğinin sinyalini verdi. Karamollaoğlu, "Demirtaş'ın aday olmasına engel yoksa fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o da çıkar, bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. Demirtaş tahliye edilmeli" dedi.

Sandıklara özel güvenlik

Türkiye'de seçim güvenliğinin AKP iktidarındaki uygulamalar yüzünden sürekli erozyon geçirdiğini öne süren Temel Karamollaoğlu, seçim güvenliği için tüm partilerin harekete geçmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Karamollaoğlu, "170 bine yakın sandığın 130 bininde temsilcimiz olacak, diğer yerlerde de müşahidimiz olacak. Sandığa herkes sahip çıkacak. Öyle bir özel sistemle çalışacağız ki, Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce sandık sonuçlarını elde edeceğiz" mesajı verdi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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