Kara Harp Okulu davasında 64 müebbet | TÜRKİYE | DW | 07.02.2018

Der Spiegel: Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı

Der Spiegel dergisi, Almanya’nın dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdığını bildirdi. Subaylardan birinin 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen İlhami P. olduğu belirtildi.