 Kanada’da patlama: En az 15 yaralı | DÜNYA | DW | 25.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kanada’da patlama: En az 15 yaralı

Kanada’nın doğusundaki Missisauga’da bir restoranda meydana gelen patlamada en az 15 kişi yaralandı. Polis yetkilileri, şüpheli iki kişinin el yapımı bomba patlattığını açıkladı.

default

Kanada’nın doğusundaki Missisauga kentinde bir Hint restoranında meydana gelen patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yerel sağlık yetkilileri, patlamada yaralanan 15 kişiden üçünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

Peel Bölgesi Komiseri Matt Bertram, kimliklerinin ortaya çıkmaması için yüzlerini kapatan iki şüphelinin Bombay Bhel adlı restorana gelerek, el yapımı bir bombayı patlattığını ve ardından kaçtıklarını açıkladı. Bertram, "Bunun bir nefret suçu veya bir çeşit terör eylemi olduğu konusunda herhangi bir bulgumuz yok” diye konuştu. Patlamanın Perşembe yerel saatle 22.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Şüphelilerin bulunması için halktan yardım isteyen Peel polisi, şüphelilere ait iki fotoğraf yayınladı. Polis, şüphelilerden birinin 20 yaşlarında, iri yapılı, koyu renk kot pantolon ve önü fermuarlı, kapüşonlu sweatshirt giydiğini belirtti. Diğer şüphelinin ise biraz daha kısa boylu olduğu ve üzerinde açık renk kot pantolon ve önü fermuarlı, kapüşonlu sweatshirt bulunduğu bildirildi.

Kanada Mississauga Explosion in indischem Restaurant

Kanada'nın doğusundaki Toronto yakınlarında bulunan Mississauga, yaklaşık 700 bin nüfusu ile ülkenin altıncı büyük kenti. Toronto'da geçen ay aracını kalabalığın üzerine süren bir kişi, 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

AP,rtr/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Toronto olayında zanlı cinayetle yargılanıyor

Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasında dalması sonucu en az 10 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak aracı kullanan zanlı 10 kişiyi öldürmekten 1. derece cinayetten yargılanıyor. (24.04.2018)  

Kanada’da araç yayaların arasına daldı

Beyaz bir minibüs Kanada’nın Toronto kentinin işlek bir caddesinde yayaların arasında daldı. Polis, aracın şoförünün gözaltına alındığını duyurdu. Olayda yaralananların sayısı konusunda ise kesin bir bilgi verilmedi. (23.04.2018)  

Benzer içerik

Türkei Explosion wegen Gasaustritt in Ankara

Ankara'daki patlamada bomba düzeneği tespit edildi 02.02.2018

Ankara Valiliği, başkentte Perşembe gecesi meydana gelen patlamanın bomba düzeneğiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

Irak Kämpfer der Peschmerga bei Kirkuk

Kerkük'te çifte saldırı 05.11.2017

Irak’ın Kerkük kentinde düzenlenen çifte intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az altı kişi hayatını kaybetti.

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International

Kanada'da Kuzey Kore zirvesi düzenlenecek 20.12.2017

ABD ve Kanada'nın dışişleri bakanları Kuzey Kore krizini görüşmek üzere 16 Ocak'ta Vancouver'da bir zirve düzenleneceğini açıkladı. Zirveye Türkiye de katılıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mısır’da muhalif medyaya yargı baskısı

Mısır’da muhalif gazeteci ve blog yazarlarına karşı uygulanan sindirme politikası sürüyor. Son olarak gazeteci ve akademisyen İsmail el İskenderani, tartışmalı bir yargı süreci sonunda 10 yıl hapse mahkûm edildi. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 