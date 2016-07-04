 Kanada’da araç yayaların arasına daldı | DÜNYA | DW | 23.04.2018
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DÜNYA

Kanada’da araç yayaların arasına daldı

Beyaz bir minibüs Kanada’nın Toronto kentinin işlek bir caddesinde yayaların arasında daldı. Polis, aracın şoförünün gözaltına alındığını duyurdu. Olayda yaralananların sayısı konusunda ise kesin bir bilgi verilmedi.

Yayalar, Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün üzerine sürerek yaraladığı bir yayaya yardım ediyor.

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs yayaların arasına daldı. Polis ilk açıklamasında sekiz ile 10 yaralının olduğunu söyledi.

Kanada’nın en büyük kenti Toronto'nun kalabalık bir caddesinde bir minibüs yayaların arasına daldı. 

Toronto polisinin aktardığı bilgiye göre Pazartesi günü öğle saatlerinde beyaz bir minibüs kentin kuzeyinde yer alan bir caddede kaldırıma çıktı ve birçok yayaya çarptı. Polis ilk açıklamasında sekiz ila 10 yayanın yaralandığını belirtirken, daha sonra yaptığı açıklamada kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların durumları ile ilgili kesin bir bilginin olmadığını açıkladı.

Polis ayrıca minibüsün şoförünü gözaltına aldıklarını aktardı. Polis bölgeyi trafiğe ve insan geçişine kapatırken, bölgedeki metro ulaşımı da durduruldu. Olayın kaza mı olduğu yoksa kasten mi gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olduklarında açıklama yapacaklarını söyledi. 

Olayın meydana geldiği yer, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şehrin merkezinde Pazar ile Pazartesi günleri G7 dışişleri bakanları toplantısı yapılmıştı. Olayın G7 toplantısıyla bir alakasının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

dpa,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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