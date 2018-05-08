 Kamboçya′da öğretmene krala hakaretten dava | DÜNYA | DW | 14.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kamboçya'da öğretmene krala hakaretten dava

Kamboçya'da bir öğretmen krala sosyal medyada hakaret etmek suçlamasıyla tutuklandı. Kamboçyalı öğretmen, suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

default

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni

Kamboçya'da bir öğretmen, Kral Norodom Sihamoni'ye sosyal medya üzerinden hakaret etmek suçlamasıyla karşı karşıya. Khean Navy adlı öğretmen, savcılık tarafından Kamboçya Anayasası'nın 437’inci maddesini ihlal etmekle suçlandı. Anayasanın kısa bir süre önce değiştirilen bu maddesi, Kamboçya Kralı'na sözlü, yazılı, çizim yoluyla ya da jestle hakareti suç sayıyor. Kamboçyalı öğretmen Navy bu yasa kapsamında suçlanan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

50 yaşındaki Kamboçyalı öğretmen, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Pazar günü tutuklanmıştı. Navy paylaşımında Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi'nin feshinden kralı sorumlu tutan bir ifade kullanmıştı.

Kamboçya basınında çıkan haberlere göre Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Navy, krala hakaret suçunu kabul etti. Eğer suçlu bulunursa Navy'nin beş yıla kadar hapis cezası ya da 500 ila 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. 

Kamboçya'da Kral'a hakaret, Şubat ayında suç olarak kabul edilmişti. Bu hamle, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

DW, dpa/ÖA, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kamboçya’da turistler "pornografik" danstan tutuklandı

Doğu Asya ülkesi Kamboçya’da 10 yabancı turist, ünlü bir tapınak yakınlarında “pornografik dans” ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Suçlamaları reddeden turistler 12 aya kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. (29.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kamboçya lezzeti: Kızarmış tarantula  

Kamboçya’da denizatlarını yaşatma mücadelesi  

Benzer içerik

Türkei - Veysel Ok Anwalt von Deniz Yücel

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Veysel Ok'a destek 08.05.2018

Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok hakkında "devlet organlarını aşağılamak" suçundan açılan davaya tepki göstererek Ok'un beraatini talep etti.

Erste Verleihung des Preises für Popkultur Jan Böhmermann

Alman komedyen Böhmermann'dan "sevgi trolü" kampanyası 04.05.2018

Türkiye'de adı Erdoğan hakkında yazdığı şiirle duyulan Alman komedyen Jan Böhmermann internet üzerinde aşırı sağcı trollerle mücadele etmek amacıyla "sevgi trolleri" kampanyası başlattı.

Türkei Istanbul - Cumhuriyet Zeitung

“Hukukun adı var, kendisi yok” 11.09.2017

Cumhuriyet davasının bugün görülen ikinci duruşmasında aralarında Ahmet Şık ve Kadri Gürsel'in de bulunduğu altı tutuklu sanık tahliye edilmedi. Sanıklardan Avukat Akın Atalay, "Hukukun adı var, kendisi yok" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Gazze Şeridi'nde can kaybı 41'e yükseldi

Gazze'de ABD'nin Kudüs büyükelçiliğini protesto eden Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma yaşanıyor. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 41 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 