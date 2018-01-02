Kaliforniya’da sel ve heyelanda 13 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda en az 13 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Haftalarca süren yangınların sahil şeridi boyunca toprağı tutan bitki örtüsünü tahrip etmesinin heyelanda rol oynadığı belirtildi.

Selin bıraktığı çamur tabakası nedeniyle Montecito kenti tanınmaz hale geldi.

Salı günü bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle Los Angeles'in kuzeyindeki Santa Barbara'da oturanlara bölgeyi gönüllü olarak tahliye etmeleri çağrısında bulunuldu. Bu bölgede yaşayanlar Aralık ayında da orman yangınları nedeniyle tahliye edilmişti. Santa Barbara itfaiyesinden yapılan açıklamada, tahliye çağrısına bölge sakinlerinin sadece yüzde 15 kadarının uyduğu belirtildi.

Sel ve toprak kayması devasa kayaları yollara sürükledi.

Montecito kentindeki kurtarma çalışmaları sırasında çamur ve moloz yığınları arasından çok sayıda kişi çıkarıldı. Orman yangınları sırasında hasar gören evlerin önemli bölümünün de sellerde yıkıldığı açıklandı. Metrelerce yükseklikteki çamur yığınları Kaliforniya'nın kuzey güney istikametindeki önemli bağlantı yollarından 101 numaralı otoyolun kapanmasına yol açtı.

Felaket bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle tahliye edildi.

Yağışlar sürecek

Yağışlardan önce esen şiddetli fırtınanın yol açtığı tahribat arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Kısmen sular altına kalan yolları yıkılan ağaçların da kapattığı ve otobanın 50 kilometrelik bölümünde ulaşım sağlamadığı bildirildi.

Tahrip olan evlerde mahsur kalanlara arama kurtarma köpekleriyle ulaşıldı.

Los Angeles'in banliyölerinden Burbank'ta da toprak kayması nedeniyle birçok araç çamurların altında kaldı, evler yıkıldı ve gaz boruları tahrip oldu. Resmi makamlarca bölgenin tahliye edilmesine karar verildi. Los Angeles havalimanının sular altında kalan bölümü kapatıldı. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağış ve fırtınanın süreceğini tahmin ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, afp/AG, GY