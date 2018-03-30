 Kalın′dan Macron′a tepki: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz | TÜRKİYE | DW | 30.03.2018
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TÜRKİYE

Kalın'dan Macron'a tepki: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'dan tepki geldi. Cumhubaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Arabuluculuk gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

Türkei Ibrahim Kalin in Ankara (picture-alliance/AA/O. Ozer)

Türkiye ile YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk önerisinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" dedi.

Türkiye'nin PYD ve YPG konusundaki duruşunun net olduğunu dile getiren Kalın, "Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki grupları temsil eden ve içinde SDG'nin de yer aldığı bir heyetle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki Kürtlere destek sözü vermişti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediği belirtilmişti.

Görüşmenin ardından Reuters'a konuşan YPG yetkilisi Khaled Eissa, Macron'un insani yardım sağlanması ve diplomatik çözümün teşviki konularında da kendilerine teminat verdiğini söylemişti.

IŞİD'e karşı mücadele veren uluslararası koalisyonda yer alan Fransa, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin belkemiğini oluşturduğu SDG'ye destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor. Fransa Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak görülen YPG'nin de yer aldığı SDG'ye silah ve askeri eğitim desteği sağlıyor.

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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