 Kalın İstanbul′da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü | DÜNYA | DW | 11.02.2018
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DÜNYA

Kalın İstanbul'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin hassasiyetlerinin ele alındığı bildirildi.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten (picture-alliance/AA/M. Ali Ozcan)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İstanbul'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster ile görüştü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, görüşmede Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilerek, iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster’ın görüşmesinde ayrıca, "Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu" belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konuların ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ve terörizmin her türüyle ortak mücadelenin geliştirilmesi için yolların arandığı ifade edildi.

Us-Präsident Trump ernennt Generalleutnant H.R. McMaster zum Nationalen Sicherheitsberater (Reuters/K. Lamarque)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster

NATO müttefikleri arasında gerginlik

Son dönemde NATO müttefikleri Türkiye ve ABD arasında; Suriye'de izlenen siyaset ve özellikle de YPG konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle gerginlik yaşanıyor. Türkiye, YPG'yi terör örgütü olarak görüyor ve Washington'ın IŞİD'le mücadele adına YPG'yi silahlandırması Ankara'nın tepkisini çekiyor. YPG'nin kontrolünde olan Afrin'e 20 Ocak’ta askerî harekât başlatan Türkiye, ABD’nin bölgeye verdiği silah desteğini kesmesini istiyor.

Bunun yanı sıra Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'in ardından ABD askerlerinin de bulunduğu Menbiç'e operasyon düzenlemeyi planladığını açıklayan Türkiye, Washington'dan buradaki birliklerini çekmesini talep etmişti.  Ancak Beyaz Saray yönetimi bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İki ülke arasında gerginlik yaratan bu konuların ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gelecek hafta Ankara'da yapacağı temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ziyareti sırasında Tillerson'a Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkların açıkça anlatılacağını ve YPG'ye yardımı kesmelerini isteyeceklerini söylemişti.

Tillerson'ın Ankara temaslarına, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster da eşlik edeceği bildirilmişti.

DHA,DW/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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